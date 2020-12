Superstore ganhará spin-off focado em Bo e Cheyenne

No início de dezembro, a NBC anunciou que o sitcom Superstore irá acabar após a conclusão de sua 6ª temporada, marcada para estrear no início de 2021. No entanto, esse não será o fim da jornada de alguns dos personagens. A emissora anunciou que desenvolverá um spin-off focado no casal Bo e Cheyenne.

O projeto intitulado Bo & Cheyenne ainda está nos primeiros passos do desenvolvimento, mas contará com Nichole Sakura e Johnny Pemberton, que interpretam o casal na série original.

Bridget Kyle e Vicky Luu, coprodutoras executivas de Superstore, também lideram o novo programa que mostrará o casal “equilibrando seus grandes sonhos com a dura realidade de ser uma família de operários na América”. Segundo as informações, até o momento, somente o roteiro do episódio piloto foi encomendado.

Cheyenne, a personagem interpretada por Sakura, é uma das personagens regulares de Superstore desde o primeiro capítulo, quando Bo (Pemberton), chegou a simular um assalto à Cloud 9 — loja na qual a série se passa — somente para pedir Cheyenne, que estava grávida, em casamento. Pemberton não é um personagem regular, mas aparece constantemente na série.

Cheyenne deu à luz no final da primeira temporada, e na temporada seguinte, os personagens se casaram oficialmente.

Quando a NBC divulgou o encerramento da série, Sakura havia agradecido a oportunidade de interpretar Cheyenne. “Fazer parte de um show que durou tanto tem sido uma das experiências mais inesperadas e formativas para mim. Sou muito grata aos nossos criadores, escritores, equipe, meus amados membros do elenco e todos vocês que assistiram. Foi um capítulo incrível”.

A temporada final de Superstore faz primeira apresentação em 14 de janeiro na NBC. No Brasil, a série pode ser vista no streaming Amazon Prime Video.