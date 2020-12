Surto de COVID-19 no City adia jogo contra o Everton na Premier League

Previsto para ocorrer nesta segunda-feira (28), o confronto Everton x Manchester City, em Liverpool, foi cancelado por causa um surto de COVID-19 na equipe de Pep Guardiola. A decisão foi tomada em conjunto com a Premier League e o clube mandante.

Os Citizens estavam preparados para entrar em campo e vinham embalados após a vitória sobre o Newcastle por 2 a 0, em Manchester, no último sábado. Está na sexta colocação, com 26 pontos em 14 jogos. Mas a situação ficou fora de controle e se agravou.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Em nota oficial divulgada na tarde desta segunda, a equipe admite o surto, embora não diga quanto jogadores estão contaminados (especula-se na Inglaterra que seriam ao menos cinco novos casos). Apenas fala em preservar elenco e funcionários.

“Todos os casos positivos envolvendo jogadores e funcionários observarão um período de isolamento de acordo com o protocolo da Premier League e do Reino Unido. O primeiro campo da City Football Academy será fechado por um período indeterminado, com o plantel e o estafe sendo testados antes que qualquer decisão seja tomada para retomar o treinamento”, diz a nota.

O City já havia jogado desfalcado no sábado do atacante Gabriel Jesus e do lateral Kyle Walker, além de dois membros da comissão técnica, que testaram positivo para COVID-19 no último dia 25.

Eles foram isolados para cumprir quarentena, mas o clube não sabe quando eles se contaminaram, O fato é que eles tiveram contato com outros jogadores antes de o diagnostico ser divulgado.

Não é a primeira vez que isso ocorre na temporada. A partida entre Aston Villa x Newcastle United, em Birmingham inicialmente prevista para 4 de dezembro, foi adiada por surto de COVID-19 no time visitante. Não apenas jogadores, mas funcionários estavam infectados.