Suspeito de tentativa de homicídio contra vereador é preso em Maceió

Ele é o quinto envolvido no atentado contra a vida de um vereador de Dois Riachos a ser preso

Mais um homem foi preso suspeito de envolvimento na tentativa de assassinato de um vereador do município de Dois Riachos, no Sertão Alagoano. Ele foi detido na tarde dessa quarta-feira (30), no bairro de Cruz das Almas, após fazer compras em um shopping de Maceió. A polícia seguia uma pista de que ele teria voltado para Alagoas, onde pretendia passar o réveillon.

“No momento da abordagem, o suspeito, que estava num veículo Saveiro, de cor branca, apresentou documentos falsos, sendo preso também em flagrante delito por este crime. Ele era foragido do presídio de Sergipe e tinha contra si quatro mandados de prisão em aberto, sendo duas prisões preventivas por roubo e duas condenações por homicídio, além da tentativa de homicídio investigada pela Delegacia Geral. O mesmo, além dos mandados, possui vasta ficha criminal, sendo considerado um criminoso de alta periculosidade”, disse o delegado Fabrício Nascimento.

Ele teria sido o mandante que contratou os demais quatro acusados para cometer o crime, segundo a polícia. No mês passado, uma operação conjunta entre as polícias civis alagoana e sergipana localizou e prendeu o quarto acusado de ter tentado assassinar o vereador do município de Dois Riachos (AL). A prisão foi efetuada em via pública no bairro Siqueira Campos, em Aracaju (SE). Ele residia em Arapiraca e, após cometer o crime, fugiu para Sergipe.

Ainda no mês de agosto, outros três envolvidos foram presos, sendo estes oriundos do estado de Sergipe, e que vieram a Alagoas para atentar contra a vida da vítima. Na ocasião, foram apreendidas três armas usadas no crime: um revólver calibre 38, uma calibre 357 e uma pistola 9mm.

De acordo com as investigações da PCAL, em agosto deste ano, cerca de trinta tiros foram disparados em uma residência situada no Povoado São Raimundo, zona rural do município de Dois Riachos. O alvo do atentado foi o vereador e o seu motorista.

A vítima relatou que estava chegando a sua casa e, no momento em que estava abrindo a porta, foi surpreendida pelos tiros feitos em sua direção. Nenhum dos disparos o atingiu, tendo ele conseguido fugir.

