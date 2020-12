Swamp Thing: Adrienne Barbeau fala sobre sua personagem na série da The CW

Imagem: The CW/DC Universe/Reprodução

Em entrevista recente ao site CBR, a atriz Adrienne Barbeau comparou suas experiências atuando no filme e na série Swamp Thing (Monstro do Pântano, em português). Ambas as obras são baseadas nos quadrinhos de Len Wein e Berni Wrightson.

Na 1ª temporada da série, Adrienne Barbeau interpretou a Dr. Palomar, durante o 8º episódio, intitulado como “Long Walk Home” (Longa caminhada para casa, em uma tradução livre). Durante a conversa, a atriz comentou como foi participar das duas produções em papéis tão diferentes.

“Eu nunca me imaginei voltando para a franquia porque nunca pensei que pudesse existir uma franquia”, revelou Barbeau, quando indagada sobre o convite da Warner Bros. para fazer parte do elenco da série. “Eu estava muito ansiosa para participar e me diverti muito”, acrescentou ela.

(Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures

A produção original do streaming DC Universe, que estreou no ano passado, está sendo transmitida pela The CW em 2020.

Adrienne Barbeau afirmou que ambas as personagens foram muito desafiadoras e que o filme homônimo, lançado em 1982, foi provavelmente uma de suas experiências mais difíceis no cinema. “Um processo longo e árduo em um pântano com larvas, carrapatos e crocodilos!”, contou.

De acordo com ela, o roteirista Wes Craven também precisava fazer mudanças constantes no roteiro por questões orçamentárias. Para a série, no entanto, o cenário foi montado em estúdio de um jeito muito verossímil e atual.

Sobre a nova intérprete de Alice Cable, sua personagem no filme, agora vivida por Crystal Reed, Barbeau ressaltou que a atriz possui um talento inegável. “Ela era adorável. Gostei muito de conhecê-la”, ressaltou. “Foi uma experiência muito agradável”, acrescentou, dizendo que não se lembra de ter dado nenhum conselho pertinente a ela.

Swamp Thing continua com seus primeiros dez episódios disponíveis no catálogo do DC Universe e está sendo exibida às terças-feiras pela The CW.