Conhecido nas redes sociais por apagar fotos com políticos e empresários que acabam sendo investigados por corrupção, Luciano Huck decidiu entrar na brincadeira e assumiu essa fama na web. O apresentador da Globo publicou uma “selfie com 2020” nesta quarta-feira (30). “Agora tá garantido, 2020 tá indo embora”, escreveu ele.

“Ninguém mais aguenta 2020. Pra resolver isso de vez, tirei uma selfie com ele”, afirmou o marido de Angélica no Twitter, fazendo piada com a “maldição” que carrega pelas amizades duvidosas. A postagem divertiu os seguidores do comunicador.

“Vão prender 2020 no pior ano de nossas vidas”, debochou Maira Roque. “Tira uma foto com o Covid, pelo amor de Deus”, pediu Henrique.

“Faz isso com o Bolsonaro, que você ajudou a eleger!”, escreveu Gabriel Tavares. “Já lança uma com o Jair Bolsonaro”, completou Matheus de Moraes. “Eu morri com o deboche! Tira uma com Boliro [Bolsonaro] também! Quem sabe ele vai embora”, afirmou Nath Alie.

“Glória a Deus… Pior ano de todos. 21 me surpreenda!”, disse Kele Bete. “Genial quando a pessoa entra na brincadeira e abraça a piada”, elogiou Thiago Araujo.

Confira a publicação do apresentador:

Veja algumas reações:

