Talarica de Laços de Família, Camila revolta web; veja cinco Judas para malhar junto · .

Deborah Secco apanhou na rua por conta das verdades que Íris esfregou na cara de Camila (Carolina Dieckmann) em Laços de Família (2000), mas viu o jogo virar no capítulo da última terça (15) no Vale a Pena Ver de Novo. A irmã de Helena (Vera Fischer) lavou a alma do público ao comparar a patricinha a um boneco de Judas por roubar o namorado da mãe.

A irmã de Fred (Luigi Baricelli) perdeu a linha ao se deparar com o nome do traidor escrito com um batom vermelho no espelho. Ela chegou a pegar um abridor de cartas para cortar a língua da filha de Ingrid (Lilia Cabral) por compará-la ao apóstolo que traiu Jesus Cristo por 30 moedas de prata.

A sequência transformou as redes sociais em um sábado de Aleluia, com direito até a hashtag #JudasDay. “É um absurdo pensar que em 2000 a Íris era vista como vilã, e o povo torceu para Judas. Ainda bem que os tempos mudaram e a aclamação veio para anti-Judas”, escreveu uma usuária identificada apenas como Angélica no Twitter.

A personagem de Carolina Dieckmann, inclusive, conseguiu a proeza de abafar o Iscariotes interpretado por Guilherme Winter em Jesus (2018). A reprise da Record exibiu na quarta (9) as primeiras cenas da Santa Ceia, em que o Messias avisa sobre a traição de um de seus 12 escolhidos.

O delator não aguentará a culpa e se enforcará nos próximos episódios, mas a cosmogonia cristã imagina um castigo muito mais cruel para Judas. De acordo com A Divina Comédia (1472), ele está no último círculo do inferno, mas não debaixo de fogo e enxofre –ele fica preso a uma geleira, sob um frio tão intenso que as lágrimas congeladas o impedem de chorar.

Veja outros cinco traidores das novelas:

Norma (Dira Paes) em Caminho das Índias

Norminha

Em Caminho das Índias (2009), Norminha (Dira Paes) era capaz de dopar o marido Abel (Anderson Müller) com um copo de leite batizado com tranquilizantes. O guarda de trânsito apagava no sofá, mas a mulher caia na gafieira. Após receber cartas anônimas, ele abriu os olhos, desistiu dos laticínios e pegou a companheira aos beijos com outro.

Angel (Camila Queiroz) em Verdades Secretas

Angel

Angel (Camila Queiroz) foi capaz de deixar Carolina (Drica Moraes) se casar com o seu amante Alex (Rodrigo Lombardi) em Verdades Secretas (2015). A modelo manteve o caso com o padastro debaixo do nariz da mãe, que não suportou a barra ao descobrir a traição –a dona de casa acabou com a própria vida na frente do casal.

Alcino (Carmo Dalla Vecchia) em Cama de Gato

Alcino

Alcino (Carmo Dalla Vecchia) foi capaz de trair o melhor amigo Gustavo (Marcos Palmeira) por conta da paixão por Verônica (Paolla Oliveira) em Cama de Gato (2009). O bon vivant abandonou o sócio em um deserto para lhe pregar uma peça, porém a brincadeira sai de controle. O empresário foi dado como morto.

Maria de Fátima (Glória Pires) em Vale Tudo

Maria de Fátima

Raquel (Regina Duarte) perdeu a própria casa ao cair em um golpe da filha Maria de Fátima (Gloria Pires) e precisou vender sanduíche na praia em Vale Tudo (1988). A fura-olho também testou a paciência do marido Afonso (Cássio Gabus Mendes), que a pegou em flagrante na cama de César (Carlos Alberto Riccelli).

Josiane (Agatha Moreira) em A Dona do Pedaço

Josiane

Josiane (Agatha Moreira) aprontou tanto com Maria da Paz (Juliana Paes) que o público chegou a acreditar que a influenciadora digital não era filha biológica da protagonista de A Dona do Pedaço (2019). Ela obrigou o amante Régis (Reynaldo Gianecchini) a se casar com a confeiteira para arrancar até o último centavo da mãe –sem contar as vezes em que fez Téo (Rainer Cadete) de pateta.

