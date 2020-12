‘Talento de Messi e força de vontade de CR7’

Mino Raiola é agente dos principais jogadores do futebol mundial. Zlatan Ibrahimovic e Erling Haaland são alguns dos atletas que trabalham com o italiano. E a dupla recebeu muitos elogios do empresário.

Questionado sobre o quem era melhor entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que se enfrentam nesta terça-feira, Raiola preferiu o português. Mas, ao Tuttosport, disse que Ibrahimovic é mais completo que os dois e do que qualquer outro jogador da história.

“Afirmo imediatamente que entre o Cristiano Ronaldo, de quem sou um grande fã, e o Messi, escolho sempre o português”, disse Raiola.

“Zlatan Ibrahimovic, por outro lado, é de outro planeta por direito próprio. Ele é o jogador mais completo da história do futebol. Ele tem o talento de Messi e a força de vontade de CR7. Se a Bola de Ouro tivesse sido votada pelo público, sei que ele teria ganho oito”, completou.

Sensação do Borussia Dortmund, Erling Haaland também ganhou muitos elogios do empresário. Durante a entrevista, Raiola deixou claro que só Ibra e Ronaldo Fenômeno tiveram um início que nem o do norueguês.

“Nunca vi um ponta de lança tão maduro como Erling Haaland na sua idade, talvez apenas Ronaldo e Zlatan. Ele é como o Ibra aos 20 anos. Ele tem a mesma vontade de trabalhar e de se tornar o melhor. Solskjaer, em vez de comparar Haaland a Lukaku, deve pensar em como pode fazer Pogba jogar como um campeão”, disse o agente, cutucando o comandante do Manchester United sobre a utilização do meio-campista francês, que também é seu cliente.

Ainda sobre Haaland e o futuro do atacante, Raiola não se empolgou com o interesse do Real Madrid e destacou a felicidade do atleta em seguir atuando pelo Dortmund.

“Eu não posso falar sobre a cláusula de liberação de Haaland. Rumores dizem que o Real Madrid o quer? Isso não é novidade para mim, mas ele está muito feliz no Borussia Dortmund. Haaland quer ganhar a Champions League. Quando ele sair do clube, será por ambição e não por dinheiro”, finalizou.