Talles Magno faz balanço de 2020 e manda mensagem: “Nunca deixe de sonhar”

Neste final de dezembro, chegou a hora de se despedir de 2020 e de projetar 2021. No Vasco, o atacante Talles Magno fez um balanço do ano e comentou o que espera do que virá pela frente.

“Esse ano foi muito difícil para nós. O coronavírus mudou tudo e fez com a que gente se adaptasse a uma nova realidade. Apesar de todas as dificuldades que esse ano me proporcionou, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Por estar com saúde para fazer o que mais gosto e também por ter quem eu amo por perto me fortalecendo a cada dia”, escreveu o jogador.

“Não vejo a hora de ver novamente os estádios lotados com a torcida vascaína cantando e nos apoiando a todo momento. Que 2021 seja totalmente diferente! Mais amor, saúde e paz para nós. Deus abençoe a todos. Nunca deixe de sonhar” concluiu.

O atacante fechou 2020 com 37 jogos pelo Vasco e dois gols marcados. Talles Magno foi reserva no último jogo do ano, a derrota para o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador sempre chamou atenção nas categorias de base e não demorou a receber chances no profissional. Ele subiu para o time principal no ano passado e fechou 2019 com dois gols.