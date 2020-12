Tancinha faz o mundo de Apolo girar em despedida; descubra como · .

Tancinha (Mariana Ximenes) fará o mundo de Apolo (Malvino Salvador) girar com uma despedida emocionante em Haja Coração. Na novela das sete da Globo, a feirante irá atrás do piloto antes que ele viaje para os Estados Unidos. Ela vai se declarar e até dará um beijão no mocinho, que ficará extremamente impactado com a conversa.

Nas cenas que vão ao ar a partir da próxima quarta (16), a protagonista irá até o autódromo para falar com o amado, que estará magoado com a ex-noiva por ela ter confessado que beijou Beto (João Baldasserini). “Como que eu posso ser o homem da sua vida, se você acabou de me falar que ficou balançada com o beijo do outro?”, questionará o corredor.

“Eu tô sendo honesta com você! Eu não quero que você vá embora cheio de dúvida na cabeça”, explicará a mocinha. “Tudo bem, naquela noite, então, que vocês foram assaltados e passaram a noite ao relento. Vocês ficaram juntos, não ficaram?”, perguntará o caminhoneiro. “Juntos sim, mas não dessa maneira que cê tá pensando”, falará a filha de Francesca (Marisa Orth).

“Eu já entendi, você tá achando que, porque eu não te contei do beijo que eu dei, eu tô escondendo mais alguma coisa, mas eu não tô! Mas eu faço tudo errado mesmo, eu não sou perfeita, Apolo! Mas olha aqui, eu não tenho nada com o Beto!”, justificará a vendedora de frutas.

“Eu vi você entrando num carrão pra ir encontrar com ele!”, reclamará o funcionário da Mercúrio. “Eu fui de propósito. Eu liguei pro Beto pra te botar ciúme. Eu tinha achado que você tinha terminado comigo pra fazer suas safadeza nos estrangeiro“, admitirá a feirante. “Nunca!”, rebaterá Apolo.

Apolo e Tancinha trocarão farpas e declarações

Arrependida por provocar ciúme

“Depois, eu me arrependi. Mas ocê me conhece, quando o sangue me sobe nas cabeça“, admitirá a loira. “Eu não vim aqui atrás do seu perdão, mas eu vim aqui te dizer que você deve sim ir pros Estados Unidos, cê tá certo. Você é um homem bom, batalhador, você merece correr atrás do seu sonho. Eu tenho muito orgulho de você”, vai se declarar a irmã de Shirlei (Sabrina Petraglia).

Tocado com a declaração, Apolo começará a chorar de emoção. “Você sabe que eu nunca terminaria com você pra ficar solto, Tancinha. Nem pra ficar solto, nem pra ficar com ninguém. Você sabe, eu nunca ia terminar com você”, repetirá o irmão de Adônis (José Loreto).

“Eu sei, eu sei que você terminou comigo porque você quer ser piloto, e comigo… Você não ia ter chance. Porque eu me sou feirante, eu vendo fruta, legume, me falo errado“, elencará a neta de italianos. “Você podia ser astronauta, médica, frentista, qualquer coisa, Tancinha, que eu ia te amar pra sempre. Sabe por que? Porque eu te amava. Eu ainda… Eu…”, falará ele.

Em seguida, Tancinha beijará Apolo intensamente. “Você ainda o que? Você ainda o que, Apolo?”, perguntará a mocinha. O personagem de Malvino Salvador não conseguirá completar a frase, já que os dois serão interrompidos por um funcionário de Adriana (Isabel Wilker), que estará esperando o piloto para uma reunião sobre seu futuro fora do país.

Escrita por Daniel Ortiz, Haja Coração foi escolhida pela Globo para entrar no lugar da reprise de Totalmente Demais na faixa das 19h da emissora devido à pandemia da Covid-19, que paralisou os trabalhos inéditos na emissora.

A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete. A trama é da mesma autoria de Salve-se Quem Puder, que está terminando de gravar a segunda temporada e voltará ao ar em 2021.

