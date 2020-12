Tancinha ganha ‘anjo de patas’ para salvar romance; entenda · .

Tancinha (Mariana Ximenes) ganhará a ajuda de um “anjo de quatro patas” para salvar seu romance em Haja Coração. A protagonista da novela das sete da Globo levará o cãozinho Tito à festa de assinatura do contrato de Apolo (Malvino Salvador) com a Mercúrio. O animal, porém, pegará o documento e sairá correndo. O piloto entenderá a atitude como um sinal e desistirá de viajar e deixar a amada.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 23, a irmã de Shirlei (Sabrina Petraglia) decidirá ir até o local da comemoração depois de entender que é isso que Tito deseja. Ela chegará com o cachorro no colo e será barrada pelo segurança.

“Você não vai me barrar só porque eu tô com o Tito. Vai? Eu não posso deixar o Tito aqui, magina se me roubam meu cachorrinho. Eu tenho uns ataque do coração”, dirá a jovem. O profissional avisará que não pode deixar um animal entrar na festa.

“Ma ele não é um animal. Ele é o Tito. Ele também nem late muito. E se late, é muito baixinho. Ninguém vai ouvir”, afirmará ela. A feirante contará que o cão é justamente de Apolo, e o segurança vai conferir o nome do piloto na coleira e deixará os dois entrarem no local.

“Ai, Tito… Ma será que a gente faz isso? E se der confusão?”, se questionará a mocinha. Francesca (Marisa Orth) verá a filha e irá até ela. “Você veio, que bom. Mas trouxe o cachorro também. Será que o convite valia pra ele?”, perguntará a mulher. “O Tito é filho do Apolo, ele tinha que ver o sucesso do pai. E também viemos na missão das emergência“, disparará a loira.

Tancinha e Tito invadem festa na novela

Intervenção canina

Na sequência, o animal vai latir, se soltar do colo de Tancinha e sair andando entre os convidados. O irmão de Adônis (José Loreto) estará no palco fazendo um discurso emocionado, no qual agradecerá a mãe por todo o cuidado que teve com ele durante a vida.

Assim que o rapaz for assinar o contrato, Tito surgirá e latirá novamente. “O que esse vira-lata tá fazendo aqui dentro?”, berrará Adriana (Isabel Wilker). “É o Tito? Quem foi que trouxe ele aqui?”, perguntará o piloto. Ele, então, verá a amada na plateia. A personagem de Mariana Ximenes levantará um cartaz com os dizeres “Eu mi amo você”.

Francesca questionará se a filha sabe o que está fazendo. “Eu não quero que o Apolo desista do sonho dele. O que eu quero é que ele viaje sabendo que eu me amo ele”, explicará a irmã de Giovanni (Jayme Matarazzo).

Adriana pressionará o piloto a assinar logo o contrato. No momento em que o protagonista pegar a caneta, Tito pulará na mesa e pegará o documento. “Ele tá fazendo o que eu devia ter feito há muito tempo”, sussurará o rapaz. O personagem de Malvino Salvador pegará o microfone e começará um outro discurso.

Nova decisão

“Eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês que apareceram aqui hoje. Gostaria também de agradecer os patrocinadores pela oportunidade. Dona Adriana, a senhora é muito gente boa. Encontrou em mim um talento, tá me dando a chance de ouro que eu sempre quis. Eu nunca vou esquecer o que a senhora fez por mim. Me dando a chance de realizar o meu sonho desde criança, que é ser piloto. Mas eu tenho um sonho ainda maior.”

“Me perdoa, dona Adriana. Mas eu não posso assinar esse contrato. Eu amo correr, mas eu amo muito mais aquela criatura linda que tá ali. Eu não posso ficar longe do meu amor”, se declarará Apolo. “Você é meu maior sonho. Desde a primeira vez que eu te vi”, continuará ele.

“Você também é meu maior sonho. Você não pode desistir de viajar, não é justo”, rebaterá a loira. “Justo é eu ficar aqui com você, como eu sempre quis. Eu não ia ser feliz morando lá fora longe de você. Nunca”, afirmará Apolo.

A irmã de Carmela (Chandelly Braz) lembrará que é a carreira do amado que está em jogo. “Nós estamos falando da minha vida, Tancinha. E a minha vida é você”, assegurará o piloto. “Ma eu me amo muito você”, se alegrará a protagonista, antes de dar um beijaço no rapaz.

Haja Coração foi escolhida pela Globo para entrar no lugar da reprise de Totalmente Demais na faixa das 19h da emissora. A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é do mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que está terminando de gravar a segunda temporada e voltará ao ar em 2021.

