Tancinha ganha concorrente radical pelo coração de Apolo; saiba quem · .

Tancinha (Mariana Ximenes) não conseguirá viver sua reconciliação com Apolo (Malvino Salvador) em paz em Haja Coração. Após desistir da viagem, o piloto irá se despedir das pistas e acabará em uma disputa com Tamara (Cleo), que ficará babando pelo noivo da feirante e acabará por assumir o posto de concorrente pelo coração do caminhoneiro na novela da sete da Globo.

Apolo ganhará a chance de dar uma última volta nas pistas pela equipe Mercúrio. Durante o percurso, outro carro fará uma ultrapassagem arriscada e deixará o mocinho assutado.

Quando os dois terminarem a volta e estacionarem os carros, ele irá tirar satisfações. “Não sabe correr limpo, não? Sai desse carro! Vumbora ter uma conversa, de homem pra homem”, chamará, irritado.

Mas para surpresa do piloto, não será um homem que descerá do carro. “Pode ser de homem para mulher?”, questionará Tamara, deixando Apolo impactado. Os dois trocarão farpas, e a moça provocará o caminhoneiro.

Ela o chamará de bronco, e ele a chamará de mimada. Após a breve discussão, Apolo irá embora, mas não sem deixar Tamara mexida. “Cara esquentado. Reclamar de uma ultrapassagem boba dessas. Mas feio não é. Não é mesmo”, constatará ela, interessada.

A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete. A trama é da mesma autoria de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e voltará ao ar em 2021.

