Tancinha se apavora ao descobrir que Apolo vai embora do país · .

Após romper seu noivado, Apolo (Malvino Salvador) aceitará uma proposta para focar em sua carreira como piloto e se mudar para os Estados Unidos em Haja Coração. Tancinha (Mariana Ximenes) vai ficar arrasada com a novidade. Nem a feirante nem o fortão vão desconfiar de que o convite faz parte do plano de Beto (João Baldasserini) para se livrar do rival na novela das sete.

O ex-caminhoneiro cairá na armadilha depois que o publicitário convencer Adriana (Isabel Wilker) de que mandar Apolo para longe será melhor também para o trabalho dela.

“Eu trouxe vários patrocinadores pra sua equipe. Tão investindo pesado. Se eles souberem que o piloto de vocês é um amador, vão cair fora rapidinho. Não é capricho! Eu amo a Tancinha. Faço qualquer coisa pra ter ela do meu lado. Olha, não fica com raiva de mim, vou te compensar”, falará Beto.

A chefe da equipe Mercúrio irá, então, à casa do seu novo contratado, e o piloto ficará surpreso e assustado. Sua família, no entanto, o apoiará a aceitar a proposta. “Pode ser uma boa oportunidade”, dirá Larissa (Marcella Valente).

“Pra pilotar picape não precisa falar inglês. Ó, quando ganhar o primeiro salário, manda uma passagem pro irmãozinho conhecer os States. Irmão, não. Brother que fala, né? Cê não vai desistir por causa daquela lá. A Tancinha é mó traíra. Te enganou com outro cara”, afirmará Adônis (José Loreto).

Em conversa com Carmela (Chandelly Braz), o malandro deixará escapar na frente de Tancinha que seu irmão vai se mudar para Miami. “Se o Apolo tem algum juízo, ele agora tá assinando um contrato pra correr nos States. Vai ganhar em dólar. E quando ele ficar rico, nem vai lembrar que namorou uma caipira da zona leste”, comentará o mau-caráter.

Apolo dá patada na mocinha

A feirante ficará desnorteada. Decidida a tirar a história a limpo, ela procurará o ex-noivo. “Que história é essa de ir embora do Brasil?”, questionará a mocinha. “Vou correr pela Mercúrio nos Estados Unidos. Mas não se preocupa que sozinha cê não vai ficar. Que eu saiba, o Beto não vai se mudar de São Paulo”, vai declarar o fortão.

Tancinha se emocionará. “Cê me conhece desde pequetita. Cê acha mesmo que tenho alguma coisa com o Beto? Que me amo outro homem que não seja você? Eu te amo, Apolo. Cê é tudo pra mim. Se cê for embora, que é que vai ser da minha vida?”, soltará a filha Francesca (Marisa Orth) nas cenas previstas para serem exibidas no próximo sábado (12).

Haja Coração foi escolhida pela Globo para entrar no lugar da reprise de Totalmente Demais na faixa das 19h da emissora. A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é do mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que está terminando de gravar a segunda temporada e voltará ao ar em 2021.

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#39 – Esconderijo e traição são descobertos nas novelas!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Haja Coração e outras novelas.