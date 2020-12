Tancinha sofre decepção terrível com flagra de traição em casamento · .

Tancinha (Mariana Ximenes) sofrerá uma terrível decepção no dia mais esperado de sua vida em Haja Coração. A feirante flagrará o noivo em uma suposta traição no dia de seu casamento. Um telão exibirá imagens de Apolo (Malvino Salvador) na cama com outra mulher, enquanto a noiva estará à sua espera no altar na novela das sete da Globo.

Beto (João Baldasserini) armará um plano contra o casal com a ajuda de Carmela (Chandelly Braz). O empresário dopará Apolo com um Boa Noite, Cinderela e armará um flagra dele na cama com outra mulher. Apaixonado pela filha de Francesca (Marisa Orth) o publicitário não pensará na humilhação que a feirante passará.

Tancinha chegará ao casamento. Lá, ela descobrirá que o noivo está atrasado e a demora a deixará ansiosa. Ela, então, decidirá esperar pelo motorista sozinha no altar. Será nesse momento que Carmela colocará em prática o plano combinado com Beto.

Em um telão, serão exibidas imagens de Apolo na cama com outra mulher. Tancinha e os convidados verão tudo. “Má o que é isso? É o Apolo? É ele?”, vai se espantar a noiva.

“O que tá acontecendo, de onde saiu essas image?”, perguntará Tancinha, abalada. “Mas quem foi que colocou essa porcaria, aí, nesse telão?”, reclamará Francesca, tensa. Os convidados ficarão incrédulos e não se conformarão que o homem tenha feito aquilo com a noiva.

“Não tô entendendo, não tô entendendo nadinha disso. O que tá acontecendo, mãe?”, falará a personagem de Mariana Ximenes. Giovanni (Jayme Matarazzo) tentará tirar a irmã de lá e levá-la embora, mas ela se negará. “Não! Não! Hoje é o dia do meu casamento. Ô Giovanni é o dia do meu casamento! Apolo aparece! Hoje é o dia mais feliz da minha vida, da nossa vida. Apolo, cadê você?”, gritará a feirante, desesperada.

“Eu sempre sonhei com esse dia, você [Apolo] também, desde pequenininha! Cadê você, Apolo, aparece”, suplicará a noiva aos prantos. “Esse aí não é o Apolo, deve ser alguém parecido, não é o Apolo. Vamô esperar, ele vai aparecer, ele vai explicar tudinho”, repetirá ela.

Adônis (José Loreto) entrará em cena para continuar o plano de Carmela e Beto. “Quem botou essas imagens, aí? Alguém pegou meu celular, porque tava nele. Foi o Apolo que mandou pra mim, mas é coisa de irmão. Era só pra mim, não era pra ninguém tá vendo, não. Outra coisa, não tem nada demais! Isso é uma despedida de solteiro. É coisa de homem!”, soltará o rapaz.

“Coisa de homem mau-caráter! Quer dizer que isso, aí, foi gravado ontem?”, vai se admirar Francesca. Tancinha continuará dizendo que sabe que não é verdade. Ela olhará para as pessoas à sua volta que estarão com expressão de pena no rosto e, em seguida, sairá correndo pela rua.

Escrita por Daniel Ortiz, Haja Coração é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu.

