Tardelli se recupera e inicia transição para reforçar Atlético-MG

O Atlético-MG informou nesta terça-feira que Diego Tardelli foi liberado pelo departamento médico e iniciará o processo de transição com os preparadores físicos.

O atacante estava fora das atividades do Galo desde o mês de julho, quando fraturou o tornozelo direito em um jogo-treino contra o América-MG.

A princípio, a equipe mineira apontava que Tardelli só voltaria a atuar em 2021. No entanto, a recuperação foi mais rápida que o esperado, e o atleta tem chances de estar à disposição de Sampaoli nas próximas semanas.

Tardelli retornou ao Atlético-MG no início da temporada, mas teve poucas chances de atuar por conta da lesão e da paralisação do futebol com a pandemia do novo coronavírus.