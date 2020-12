Tarzan de Haja Coração entrega perrengue para ‘esconder cipó’ com peça minúscula · .

Intérprete de Tarzan/Epaminondas em Haja Coração (2016), Guilherme Chelucci passou por alguns perrengues para sustentar a peça minúscula do “selvagem” da novela das sete. Vestido somente com uma tanga na maioria de suas cenas, o galã salvou a vida de Teodora (Grace Gianoukas) depois de a dondoca sobreviver a um acidente de helicóptero e parar em uma ilha deserta. Longe da civilização, o casal vive uma linda história de amor.

Na primeira exibição da novela, o arco dos personagens foi exibido em um spin-off do folhetim de Daniel Ortiz no Gshow. Durante oito episódios, o público pôde acompanhar pela internet como foi a estadia da personagem de Grace Gianoukas na ilha deserta até sua volta à civilização para infernizar a vida de Aparício (Alexandre Borges) e matar a saudade de Fedora (Tatá Werneck).

Para dar mais vivacidade ao cenário de uma ilha deserta, as gravações da trama do casal foram feitas nas praias da Reserva e Grumari, no Rio de Janeiro. Além de entrarem no espírito de personagens perdidos na natureza, os atores tiveram que lidar com o mau tempo da região.

“Em um dos dias de gravação, passamos muito frio pois estava ventando e teve uma garoa gelada”, revela o ator em entrevista ao .. No entanto, mesmo com o perrengue passado nas locações, o artista rememora o período de gravações com carinho e só tem elogios à sua parceira de cena.

Por estarem isolados em uma ilha deserta, Teodora e Epaminondas cultivaram um amor romântico muito intenso e se chamavam de Jane e Tarzan. É dessa brincadeira que vem o apelido do personagem.

Haja Coração tem versão de Tarzan e Jane

Momentos inéditos

Na ilha deserta, Teodora descobriu o que é o amor de verdade nos braços do galã e deu adeus a uma vida regada a luxos. Sem seus brincos, bolsas e sapatos, a estadia no lugar paradísiaco ao lado do galã foi o momento mais feliz da personagem no folhetim de Daniel Ortiz.

Porém, apesar da maioria das cenas do “selvagem” ter sido longe da civilização, o registro que Chelucci mais gostou de gravar foi quando Tarzan voltou para São Paulo. “Todas as cenas foram marcantes e especiais, mas posso ressaltar que me diverti bastante quando o personagem volta.”

Com a decisão da Globo de inserir parte dessa trama na reprise de Haja Coração, algumas cenas dessas aventuras serão vistas nas próximas semanas no horário das sete pela primeira vez na TV. “Por mais que elas estejam disponíveis na plataforma Globoplay, muitas pessoas não tiveram acesso. Espero que o público se divirta tanto quanto eu”, celebra o intérprete.

Haja Coração foi escolhida pela Globo para entrar no lugar da reprise de Totalmente Demais na faixa das 19h da emissora. A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é da mesma autoria de Salve-se Quem Puder, que está terminando de gravar a segunda temporada e voltará ao ar em 2021.

