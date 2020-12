Tatá Werneck faz piada após ser processada pela RedeTV! · .

Tatá Werneck fez uma piada ao saber que foi processada pela RedeTV!. Os donos da emissora não gostaram de uma brincadeira feita pela humorista durante a apresentação do Prêmio Multishow 2020. No Twitter, a mãe de Clara Maria ironizou a situação.

“Com medo da Globo e o Multishow descobrirem que faço piadas muito piores sobre o orçamento deles”, escreveu ela em sua conta na rede social.

Na ocasião em que fez a piada, Tatá disse que o vestido que estava usando na premiação tinha custado “uma grade” da emissora, se referindo ao conteúdo exibido pelo canal dos sócios Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho.

Os advogados que representam a RedeTV! comentaram o caso e criticaram a postura da apresentadora. Já a defesa da humorista tirou sarro do motivo que levou ao processo.

“A RedeTV! perdeu completamente o senso do ridículo. Esse processo, sim, é uma piada infame, fadado ao insucesso. A fala da Tatá está dentro do limite constitucional da liberdade de expressão e da liberdade artística, em nenhum momento houve discurso de ódio e muito menos, por exemplo, uma manifestação para que boicotem a emissora, o que poderia, em tese, gerar algum dano”, comentou Ricardo Brajterman, advogado de Tatá.

Confira o post da apresentadora:

C medo da globo e multishow descobrirem que faço piadas mto piores sobre o orçamento deles

— Tata werneck (@Tatawerneck) December 28, 2020

