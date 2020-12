Tato descobre golpe da barriga de K2 e desconta raiva em Keyla · .

[ad_1]



RESUMO: Tato (Matheus Abreu) descobrirá que K2 (Carol Macedo) estava tentando dar o golpe da barriga nele e ficará ainda mais desolado quando souber que Keyla (Gabriela Medvedovski) também sabia da gravidez falsa. O aprendiz de cozinheiro descontará sua raiva na mãe de Tonico (Danilo Castro Rodrigues) e pedirá para ela não olhar mais na cara dele

Segunda, 21/12 (Capítulo 185)

Benê diz que vai pensar sobre o convite de Guto. Tina e Anderson compõem juntos. Ellen e Jota conversam sobre namoro. Benê tem uma crise de ansiedade por conta do jantar com Guto. Ellen e Tina conversam sobre Jota. Ellen diz estar apaixonada por Jota. Anderson começa a dar passos sozinho. Ellen e Jota oficializam o namoro.

Miguel é gentil com Lica e Keyla desconfia. Miguel diz aos amigos que quem ficar com Lica primeiro ganha uma grana. Mitsuko e Tina conversam. Mitsuko começa a passar mal. Lica flagra Fio e Juca falando sobre o bolão de Miguel. Tina fica preocupada com Mitsuko. Lica dá um fora em Miguel.

Terça, 22/12 (Capítulo 186)

Chega o dia de K2 dar o depoimento sobre gravidez em um documentário. Tina alerta Noboru sobre o estado de saúde de Mitsuko. Boris orienta Roney sobre Gabriel. Guto encontra com Benê e ela diz que não está à vontade para conhecer os pais dele. Malu bola um plano para voltar de cabeça erguida para o colégio Grupo. K1 diz para Keyla que K2 não está grávida e pede ajuda. Tina fica preocupada com a mãe e Anderson acha melhor ela procurar saber como Mitsuko está.

Benê Liga para Tina dizendo que vai jantar no Noboru com a familia de Guto. K1 mostra para Keyla como K2 está transtornada por causa da gravidez falsa. Keyla elabora um plano. Guto e Benê combinam como será o jantar. Michel diz que dá dinheiro para MB em troca de colocar algumas empresas no nome dele. K2 diz que precisa conversar com Tato.

Quarta, 23/12 (Capítulo 187)

Keyla fica surpresa ao saber que K2 dormiu com Tato e não contou nada sobre a falsa gravidez. Benê conversa sobre o encontro com os pais de Guto. MB diz que descolou a grana para fazer o clipe dos Lagostins. Malu combina com Michel um almoço de negócios e Edgar acha estranho.

K1 obriga K2 a contar a verdade para Tato sobre a falsa gravidez. Dóris diz que vai levar K2 ao médico. Clara diz para Fio que o pai dela precisa de um dançarino para um comercial. Tina e Benê vão no Noboru e veem Michel e Malu juntos. Chega a hora de K2 fazer a ultrassonografia.

Quinta, 24/12 (Capítulo 188)

K2 se recusa a fazer a ultrassonografia e Dóris tenta acalmá-la. Dóris descobre a verdade e fica possessa com K2 por ter mentido. Lica, Filipe, Samantha e Gabriel são verbalmente agredidos por Rafa e Lica defende todos. Guto mostra para Benê uma faculdade de música e diz que quer ir junto com ela. K1 leva K2 para falar com Tato e elas se deparam com as meninas jantando juntas. K2 não tem coragem de falar com Tato.

Sexta, 25/12 (Capítulo 189)

K1 diz para Tato que K2 não está grávida. Tato acaba descobrindo que Keyla também sabia da falsa gravidez. K1 manda mensagem para Keyla dizendo que Tato já sabe de tudo. Keyla fala com Tato e ele pede para ela não falar com ela. Anderson diz para Tina que queria ir ao julgamento dos assassinos do pai dele.

Benê conversa com Josefina sobre morar em uma república com Guto. K2 manda mensagem para o grupo da escola falando sobre a falsa gravidez por engano. Roney diz para Bóris que soube que Gabriel está sofrendo bullying. O jantar de Benê começa e não sai como ela tinha planejado.

