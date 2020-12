Técnico Abel Ferreira é diagnosticado com COVID-19 e desfalca Palmeiras em clássico diante do Santos

O treinador Abel Ferreira, do Palmeiras, testou positivo para COVID-19 e está em processo de isolamento em quarto de hotel localizado próximo da Academia de Futebol, na região da Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

Com isso, o treinador desfalcará a equipe nas próximas três partidas, que são contra o Santos, neste sábado, na Vila Belmiro, depois o Libertad, do Paraguai, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores e o Bahia, no dia 12 de dezembro, no Allianz Parque.

O Palmeiras passou recentemente por um surto da COVID-19 e chegou a ter mais de 20 desfalques entre lesionados e atletas que portavam o vírus.