Técnico brasileiro de Copa do Mundo vai substituir Osorio no comando do Atlético Nacional

No início de novembro, o Atlético Nacional demitiu o técnico Juan Carlos Osorio. E, nesta quinta (3) o clube colombiano anunciou o novo comandante. E ele é brasileiro.

Nas redes sociais, a equipe verdolaga deu boas-vindas ao técnico Alexandre Guimarães, brasileiro natuaralizado costarriquenho.

Antes de acertar com o treinador brasileiro, o Atlético Nacional chegou a fazer uma oferta ao argentino Daniel Passarela, que teve passagens pelo River Plate, mas a negociação não se concretizou.

Alexandre Guimarães comandou a Costa Rica nas Copa do Mundo de 2002 e 2006. O brasileiro também tem passagem de destaque pelo América de Cali, onde ajudou os Diablos a quebrar um jejum de 11 anos sem conquistar o título nacional.

A missão do treinador, agora, é recolocar o Atlético Nacional no topo da Colômbia e como uma das equipes de ponto da América do Sul. Vale lembrar que os Verdolagas foram campeões da Conmebol Libertadores em 2016.

Na atual temporada, o clube se classificou aos trancos e barrancos no Campeonato Colombiano, mas foi eliminado pelo América de Cali nas quartas de final. Na Conmebol Sul-Americana, os colombianos foram eliminados precocemente para o River Plate-URU, chegando a levar 3 a 0 na partida no Uruguai.

Aos 60 anos, Alexandre Guimarães chegou a ser especulado no Botafogo, antes do clube carioca fechar com Ramón Díaz – que já foi demitido. Seria a primeira passagem do treinador pelo futebol brasileiro.