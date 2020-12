Técnico do Barça nega que jogadores reclamaram de seu esquema e não vê time no ‘fundo do poço’

O técnico Ronald Koeman admite que o Barcelona está no momento decisivo na disputa de LaLiga, reconhecendo que há urgência de bons resultados, mas negou que os jogadores tenham reclamado do esquema tático dele e também não vê o time no fundo do poço.

“Perdemos dois jogos, mas criamos oportunidades. Temos que melhorar na defesa, mas não é algo que me preocupe muito porque analisando todos os erros, apenas três são coletivos, os outros são individuais. Com a Juventus, entramos mal, porque nós deixamos dominar. Pode-se ficar obcecado com o resultado, mas também vencemos em Turim com um grande jogo”, disse Koeman.

Os exemplos apresentados na entrevista coletiva neste sábado (12) referiam-se aos duelos na Champions League, torneio que finalizou a fase de grupos nesta última semana e no qual o time avançou às oitavas de final. O problema é o campeonato nacional.

“No campeonato, quando o rival chega na frente do placar, ele fecha mais, defende com mais gente e fica mais difícil criar mais oportunidades. Mas em todos os jogos criamos essas oportunidades. Com mais eficácia teríamos voltado alguns jogos”, lembrou.

Quando questionado sobre o motivo pelo qual sua equipe não tinha conseguido vencer quando começa atrás no placar, ele disse que exige “mais agressividade” dos comandados. Só assim para conseguir as viradas.

“Tem que ser mais agressivo porque vê que é a equipe que mais oportunidades de gol cria. Se formos bons, há poucas equipes que podem nos vencer, ainda mais em casa”, disse.

“Procuro sempre respeitar os jogadores, mas estamos num clube que tem que fazer as coisas acontecerem. Antes de falar nas conferências de imprensa, já falei com os meus jogadores. Publicaram que eles pediram para eu mudar o sistema, e é mentira. Eles não reclamaram do sistema nem das minhas entrevistas. Falo sempre com respeito a eles”, disse, em tom mais forte.

“Não acredito em questões psicológicas ou mentais, porque sendo jogador do Barça a pressão já existe e os jogadores sabem conviver com ela”, prosseguiu.

“Sem dúvida sinto-me apoiado pelos jogadores”, repetiu, deixando claro que se não tivesse essa confiança “não poderia trabalhar”. “Claro que estou preocupado e estamos a tentar melhorar as coisas, mas entendo que depois dos últimos resultados temos de mostrar a cara”.

“Estamos numa situação difícil no clube em todos os sentidos, mas o plantel está ansioso, sabem o que nos falta e sei que alguns jogadores podem ter dificuldade no Barça porque apostamos nos jovens”, explicou, mas e no aspecto pessoal? Koeman novamente deixou claro que não tinha nenhum problema.

“Não estou contente com a nossa trajetória no campeonato… Até a data das eleições tentamos tirar o máximo dessa equipe, mas eu não preciso sentir apoio porque em uma grande equipe, quando os resultados não aparecem, o principal responsável é o treinador”, reconheceu.

Sobre o dérbi de Madrid, sem desejar abertamente a vitória do Real Madrid, reconheceu que “vendo a classificação, com o Atlético em primeiro, é melhor torcer para perder para diminuir a diferença, mas oimportante é ganhar o nosso jogo. Temos de nos concentrar no nosso jogo”, disse.