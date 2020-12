Técnico do Barcelona deixa clara sua insatisfação: ‘Não faço teatro’

Mesmo ‘voando’ na Uefa Champions League, o Barcelona vive outra realidade ‘dentro de casa’. Após ser derrotado pela surpresa Cádiz por 2 a 1 na última rodada, a equipe ocupa agora a 9ª colocação de LaLiga com 14 pontos, 12 atrás do líder Atlético de Madrid.

Em conversa com jornalistas na prévia da partida contra a Juventus, pela competição europeia, Ronald Koeman não escondeu sua insatisfação com a série de tropeços do time dentro do Campeonato Espanhol.

“É para estarmos descontentes. É preciso sempre analisar uma derrota. Há diferença entre perder um jogo como o de sábado e perder do Atlético de Madrid. Pela maneira como nos marcaram, pela forma como criaram perigo. Não faço teatro. Se eu perder, fico bravo. Foi o que disse aos jogadores na reunião de ontem. Estando no Barcelona não podemos aceitar que soframos gols em tantos jogos”, disse o treinador.

Com a derrota no sábado, a quarta em dez jogos pelo Campeonato Espanhol, o time da Catalunha está fora até da zona de classificação à Uefa Europa League, ocupada neste momento justamente pelo Cádiz, que tem quatro pontos a mais que o Barça.

“Para qualquer um que joga ou treina, é uma grande responsabilidade estar aqui. O que falamos no vestiário fica lá dentro. É um assunto entre treinador e os jogadores. Temos que melhorar. Não há tantos treinamentos para melhorar. É mais analisar e conversar para buscar a máxima eficácia”.

“Somos uma equipe que no geral cria cinco ou seis oportunidades em cada jogo. Temos que encontrar equilíbrio entre eficácia e não conceder gols. Perdemos muitos pontos por coisas que não podemos deixar acontecer”, concluiu.

Com 100% de aproveitamento na Champions League, o Barcelona encara a Juventus nesta terça-feira (08), no Camp Nou, na última rodada da fase de grupos.

A equipe volta a campo pelo Campeonato Espanhol no próximo domingo, quando enfrentará o Levante, novamente dentro de casa.