Técnico do Barcelona vê ‘ambiente bom’ com jogadores e ataca crítica por colocar zagueiro

Depois de ter vencido o Levante no último final de semana, o Barcelona vai em busca nesta quarta-feira de sua segunda vitória seguida em LaLiga, algo que não ocorre desde as duas primeiras rodadas. Os catalães estão na oitava posição com 17 pontos, nove a menos do que a Real Sociedad, que é justamente sua próxima adversária. A bola rola às 17h (de Brasília) no Camp Nou, com transmissão do Fox Sports.

“Não podemos estar contentes por nossa trajetória em LaLiga. Perdemos partidas que não se podiam perder, mas estamos tentando melhorar as coisas. No outro dia, o trabalho e a atitude contra o Levante foram muito bons e tomara que esses três pontos nos deem tranquilidade”, disse o holandês em entrevista coletiva nesta terça.

“Claro que quero que a equipe jogue melhor e ganhe mais partidas, que é o mais importante. Temos que ser mais regulares, mas também as lesões têm influenciado”, declarou o treinador, que destacou ainda o clima vivido no time.

“Vejo um bom ambiente no elenco, sem nenhum problema. Ontem fizeram depois do treinamento uma festa anterior ao Natal e havia muito barulho.”

Koeman ainda demonstrou incômodo com uma crítica recebida depois da partida contra o Levante, em que os catalães ganharam de 1 a 0 e na qual ele colocou o zagueiro Samuel Umtiti na vaga do atacante Antoine Griezmann aos 44min do segundo tempo.

“A pressão é muito forte. Se exige ganhar tudo e, tal como está a situação no clube, tem que aceitar. Posso entender os críticos se você perde quatro ou cinco partidas, mas no outro dia fui criticado por colocar um zagueiro nos últimos minutos, e isso não entendi, porque queríamos ganhar”, afirmou.

O técnico também falou sobre a situação de Miralem Pjanic, que foi contratado nesta temporada, esteve entre os titulares em todas as partidas da Champions League, mas só começou um confronto no Campeonato Espanhol.

“Com Pjanic, falei a semana passada de sua situação”, disse. “Falamos de coisas que tem que melhorar. Eu gosto desta atitude, ter alguém que não joga no banco e está descontente, é bom. Eles têm que trabalhar parar ter oportunidades de jogar”.

Koeman, no entanto, mostrou-se menos próximo e concreto com Riqui Puig, de quem reconheceu que existe maior ruído midiático “porque é um jogador da casa… Mas também há outros que não jogam e buscam o apoio do treinador e da imprensa. Só podem jogar 11, e o treinador decide sobre a atitude de um jogador. Há mais jogadores, mas não é meu problema o que se diz, porque eu não pergunto por essas coisas”.

Segundo publicou recentemente o jornal El País, antes da disputa do torneio Joan Gamper, na pré-temporada, o técnico entrou em rota de colisão com Puig pelo vazamento da informação de que não contava mais com o meio-campista.