técnico do Cádiz viraliza com resposta sobre 18% de posse de bola contra o Barcelona

O Barcelona foi derrotado pelo Cádiz no último sábado (5) por 2 a 1 e viu a distância para o líder Atlético de Madrid aumentar para 12 pontos.

Depois do confronto, chamou atenção a posse de bola, tradicional quesito que o clube catalão tem como ponto forte. Os comandados por Ronald Koeman terminaram a partida com 82% da bola.

No entanto, do outro lado, Álvaro Cervera, treinador do Cádiz, e que terminou a partida com os 18% restantes de posse de bola, deu uma resposta durante a entrevista coletiva que viralizou.

“O Barcelona precisa da posse de bola para ganhar. Nós não. Isso não quer dizer que a posse de bola é ruim. Há equipes que necessitam porque seus jogadores controlam e passam, controlam e passam. Nós não necessitamos da bola. A posse, em muitos momentos, nós traz problemas”, começou por afirmar.

“A posse de bola não é algo que se diz, é algo que se faz. E não é fácil fazê-la. Ter a posse não é fácil. Tem que ter jogadores que dão um, dois toques, que se movimentam o tempo todo. Há equipes, como a nossa, que não necessitam da posse. E, como não necessitamos, não vou lutar com essa história”, finalizou.

O Barcelona volta a campo na próxima terça (8) para encarar a Juventus no Camp Nou pela Champions League.