Técnico do Lyon diz que Thiago Mendes recebeu ameaças de morte após lesão de Neymar e o defende

Expulso na partida entre Lyon e Paris Saint-Germain após uma entrada dura em Neymar, Thiago Mendes tem recebido ameaças de morte por conta do lance que machucou o atacante brasileiro.

A revelação foi feita nesta terça-feira (15) por Rudi Garcia, técnico do Lyon, que repudiu as ameaças e fez questão de defender o volante brasileiro, que se destacou no Goiás e no São Paulo antes de atuar na Europa.

“Thiago tem recebido muitas ameaças de morte, e elas não deveriam existir. Hoje, nos permitimos muito facilmente insultar ou dizer coisas horríveis”, criticou o treinador, na entrevista coletiva desta terça, antes de uma nova rodada do Campeonato Francês.

“Thiago Mendes foi expulso em Paris. Não gosto desse burburinho em torno disso, ele atacou a bola. Ele teve a infelicidade de o pé de Neymar permanecer embaixo de sua nádega”, completou Garcia.

O jogador do Lyon gravou um vídeo horas depois da partida para pedir desculpas a Neymar. Depois, foi a vez do atacante do PSG e da seleção brasileira aparecer nas redes sociais para tranquilizar os fãs.

Segundo o jornal Le Parisien, Neymar ficará fora dos gramados por três semanas, por causa da lesão sofrida no tornozelo esquerdo. Assim, ele só voltará a defender o PSG em 2021.

“Choro é de dor, desespero, medo, angústia, cirurgia, muletas e outras lembranças ruins… Poderia ser pior, mas mais uma vez Deus me livrou de algo sério. Recuperar e voltar o mais rápido possível”, postou Neymar.