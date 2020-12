Técnico do Palmeiras tem razão? Veron tem multa de quase R$ 400 milhões e mais gols do que Neymar no início de carreira; compare

O Palmeiras está classificado para as quartas de final da Conmebol Libertadores. Na noite da última quarta-feira, a equipe de Abel Ferreira fez 5 a 0 no Delfín, do Equador, e encaminhou a passagem adiante no torneio continental.

Um dos destaques da goleada foi a revelação Gabriel Verón, que deu duas assistências e marcou dois golaços no massacre.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Na coletiva de imprensa após a partida, o técnico do Palmeiras rasgou elogios ao garoto. Questionado pela ESPN se já conhecia profundamente o jovem talento alviverde nos tempos em que ainda trabalhava na Europa, o português confirmou e ainda previu que o Verdão deve arrecadar um alto valor no dia em que vender sua joia.

“Posso lhes contar uma história? O nome dele é Luis Campos, é diretor esportivo do Lille. Foi meu treinador quando eu tinha a idade do Veron, e foi uma das pessoas com quem me aconselhei para falar quando recebi a proposta do Palmeiras. Curiosamente, o 1º jogador de quem ele me falou foi do Veron, pois ele conhece todos os jovens jogadores com potencial”, afirmou.

“O Veron sabe que tem muita qualidade. Sabe que este é o caminho, e eu digo sempre a ele, em particular, para lembrar do que o trouxe até esse nível”, salientou.

“É impossível o Palmeiras vender esse jogador por menos que o Neymar foi vendido ao Barcelona“, completou.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Curiosamente, comparando os números de Gabriel Verón e Neymar no primeiro ano profissional de cada um, a joia palmeirense leva vantagem.

Em 29 partidas com a camisa do Palmeiras, a revelação soma dez gols e tem média de 0,34 gols por partida. Ele estreou no final de 2019, aos 17 anos, e já iniciou 2020 em definitivo entre os profissionais.

Neymar, por sua vez, com o mesmo número de jogos, somou oito gols em duelos de Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileirão em 2009, com o Santos, também com 17 anos. Ao final de sua temporada de estreia, a média de gols foi de 0,29 (14 em 48 duelos).

Em relação a avaliação de mercado dos jovens aos 17 anos, Veron também tem vantagem na comparação com o hoje astro do PSG no site especializado “Transfermarkt”. A publicação, já no primeiro ano do atacante como profissional no Palmeiras, o avaliou em 25 milhões de euros (R$ R$ 160 milhões).

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Já Neymar, há 11 anos, teve avaliação máxima de 6 milhões de euros. Só foi atingir 25 milhões de euros na cotação do site em 2011, dois anos depois de sua estreia. É verdade, no entanto, que, desde então, os valores no mercado da bola só cresceram.

A venda de Neymar ao Barcelona, em 2013, foi um pouco nebulosa quanto a questão dos valores da negociação.

Na época, o acordo foi anunciado por aproximadamente 60 milhões de euros. Porém, após investigações internas, o time catalão admitiu ter pago 88 milhões de euros, algo em torno de R$ 264 milhões, de acordo com o câmbio da época.

No caso de Gabriel Verón, a multa rescisória do atacante com o Palmeiras é de 60 milhões de euros (R$ 377 milhões).

O ESPN.com.br apura há meses o assédio do futebol internacional para com a revelação e apurou que em meados de maio, dirigentes de um clube europeu estiveram no Brasil para acompanhar uma partida do Palmeiras para observar Gabriel Verón. Na época, porém, as negociações não evoluíram.