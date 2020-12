Técnico do PSG vê chance de Neymar jogar já nesta semana, mas ainda espera novos exames

O técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, comentou sobre a situação de Neymar em entrevista coletiva nesta terça-feira e indicou chance de o astro atuar ainda neste domingo pelo Campeonato Francês.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Não é impossível que vejamos Neymar antes da pausa de inverno (da Europa). Faremos de tudo para o (jogo com o) Lille. Eu não posso dizer sim ou não. Nós devemos esperar para ver os resultados de seu exame na quarta-feira”, declarou o treinador alemão.

O PSG recebe o Lorient nesta quarta-feira, visita o Lille no domingo e depois encarar o Strasbourg no dia 23, em casa. Na sequência, haverá uma pausa, com o time voltando a atuar apenas em 5 de janeiro.

Neymar machucou o tornozelo esquerdo depois de uma “tesoura” de Thiago Mendes durante a derrota dos parisienses para o Lyon por 1 a 0 no final de semana.

De acordo com o departamento médico, em nota divulgada pelo clube na segunda, a avaliação clínica e radiológica de Neymar é “tranquilizadora”. Ele não sofreu qualquer fratura.

Tuchel também falou sobre a situação de Marquinhos, que foi desfalque na derrota para o Lyon por um problema no quadril. “Eu realmente espero que ele possa jogar contra o Lille. Esse é o nosso objetivo”.

Terceiro colocado da Ligue 1 com 28 pontos, um a menos do que Lille e Lyon, o PSG enfrenta o Lorient no Parque dos Príncipes nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília).