Técnico do River Plate elogia Palmeiras e crava sobre semifinal da Libertadores: ‘Muito complexa’

Após o River Plate massacrar o Nacional, do Uruguai, e chegar a semifinal da Conmebol Libertadores pela quinta vez nas últimas seis edições, o técnico Marcelo Gallardo tratou de frear a empolgação e fez elogios ao Palmeiras, adversário na vaga na final.

“Você tem que jogar os jogos. Todos nós, que vamos disputar as semifinais em uma Copa como essa, merecemos estar lá e teremos que mostrar a diferença em uma série complexa”, disse o treinador, em entrevista coletiva, em Montevidéu, na quinta-feira (17).

“Vamos jogar contra uma equipe invicta, com boa solidez e ataque poderoso… Vai ser uma série muito complexa”, completou.

O time argentino, que já havia vencido por 2 a 0, em Buenos Aires, atropelou com goleada o Nacional por 6 a 2, no Parque Central, na maior goleada da fase mata-mata da atual edição, na última noite.

Por outro lado, o Palmeiras também tem feito uma campanha que o coloca como um dos favoritos há taça. Está invicto no torneio, com oito vitórias e dois empates, embora o River tenha sete vitórias, dois empates e uma derrota.

Os confrontos pela semifinal ainda terão as datas divulgadas pela Conmebol, mas argentinos e brasileiros já sabem que o primeiro duelo será no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e o segundo no Allianz Parque, em São Paulo, porque os palmeirenses têm melhor campanha.