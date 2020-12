Técnico do River revela três ‘baixas muito importantes’ contra Palmeiras na Libertadores e cobra ‘respeito por brasileiros’

River Plate e Palmeiras iniciam o duelo pela semifinal da Conmebol Libertadores no dia 5 de janeiro. Apesar da distância para o duelo, o time argentino terá três baixas para a partida, segundo o treinador Marcelo Gallardo.

De acordo com o comandante, Paulo Díaz, Milton Casco e Fabrizio Angileri estão descartados para as próximas partidas dos Millonarios.

Antes de enfrentar o Palmeiras, o River Plate ainda terá o Boca Juniors, no próximo sábado (2), pelo Campeonato Argentino. A partida será disputada na Bombonera.

“Se nos deixarmos guiar pelo que aconteceu com Paulo Díaz, Casco e Angileri, será muito difícil que eles joguem contra Boca Juniors e pela Libertadores”, disse o treinador, completando.

“Perdemos três jogadores muito importantes. E dois da mesma posição. Isso nos deixa com um gosto amargo, temos que trabalhar no que está por vir, tentando encontrar soluções”, disse o comandante.

Marcelo Gallardo durante partida do River Plate Getty Images

Paulo Díaz sentiu uma lesão no quadril durante um treinamento. O departamento médico não estipulou um retorno para a volta do atleta, que faz repouso absoluto. Angileri e Casco sofrem com o mesmo problema: um desconforto muscular na coxa esquerda. Os dois são opções para a lateral-esquerda.

Durante a entrevista, Gallardo foi questionado sobre a chance de mais uma final contra o maior rival. Em 2018, Boca e River decidiram a Conmebol Libertadores, com final feliz para os Millonarios. Mas o comandante pregou respeito e afirmou que o foco está no Palmeiras.

“Seria um erro (pensar numa final contra o Boca). Temos muito claro que o jogo (contra o Palmeiras) é o mais importante. Entendo que vão falar, desperta entusiasmo, mas seria um erro (pensar). Tem que ter respeito pelos rivais brasileiros”, finalizou.

Se o Palmeiras pega o River Plate em uma semifinal, o Santos terá pela frente o Boca Juniors. Os brasileiros fizeram campanhas melhores e decidem a vaga em São Paulo.