Técnico do River viu jogo do Palmeiras de olho em semi da Libertadores: ‘Rival perigoso’

Em busca da vaga na semifinal da Conmebol Libertadores, onde teria como rival o Palmeiras, o técnico Marcelo Gallardo, do River Plate, assistiu a partida entre a equipe brasileira e o Libertad para projetar um possível confronto. E admitiu, em entrevista coletiva na última quarta-feira (16), que o time alviverde é realmente um adversário perigoso.

“Eu vi a partida do Palmeiras e foi uma partida fechada, até a expulsão [de Iván Piris, aos 19 mnutos do segundo tempo]. É uma equipe que venceu todos os jogos [em casa], um rival perigoso pela forma como ataca. Está entre os bons e com chance de ganhar a Libertadores”, disse.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

No entanto, antes de se preocupar com o Palmeiras, o River joga pela classificação à semifinal do torneio na noite desta quinta-feira (17) contra o Nacional, do Uruguai, no estádio Parque Central, em Montevidéu, às 21h30 (de Brasília). A preocupação é essa.

O time argentino venceu o duelo anterior por 2 a 0, em Buenos Aires, podendo agora jogar por um empate ou até perder por um gol de diferença ou mesmo dois, desde que nesse caso também faça tentos, para avançar.

Vale lembrar que o River foi campeão em 2015 e 2018 da Copa Libertadores, caiu na semifinal em 2017, foi vice em 2019 e caiu nas oitavas em 2016 (o pior desempenho com Gallardo como técnico).