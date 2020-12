Técnico do São Bento convida Conca para jogar o Paulistão; argentino posta vídeo sobre possível retorno

O argentino Darío Conca, aos 37 anos, pode retornar ao futebol na próxima temporada. Segundo o técnico do São Bento, Edson Vieira, foi feito um convite a Conca, que está aposentado desde 2019, para disputar o Campeonato Paulista 2021 pelo clube.

– Queria trazer o Conca, fui treinador dele ontem (em um evento). Falei pra ele: ‘Vamos pro São Bento, cara. Ajuda nós’. Mas pode ser, hein? Deixar vocês ouriçados. Quem sabe o baixinho aparece para treinar. Ele está no Brasil, não vai mais embora daqui. Quem sabe pinta o camisa 10. Eu queria – disse Edson em coletiva divulgada pelo São Bento.

Recentemente, o São Bento acertou com o youtuber Juninho Manella, de 25 anos e filho do técnico, para um período de testes com possibilidade firmar contrato para jogar o Paulistão.

A galera decide

Darío Conca postou um vídeo nas redes sociais falando sobre ter voltado a jogar em um evento e revelou que as propostas começaram a chegar. O argentino questionou se tem condições e disse que a “galera” que decidirá.

– Fala, galera. Hoje, tive a oportunidade de jogar de novo. Agora eu quero a sinceridade de vocês: será que dá para voltar a jogar profissionalmente? A proposta começou a chegar. Só vocês podem decidir por mim. Abraço – disse conca em vídeo postado em sua conta no Twitter na última quarta-feira.

Com mais de 600 jogos na carreira, Darío Conca foi revelado pelo River Plate e teve sucesso no Brasil, com passagens por Vasco, Fluminense (onde é ídolo) e Flamengo, e na China. O último clube do argentino foi o Austin Bold (EUA), onde fez apenas três jogos antes de anunciar a aposentadoria, em abril de 2019.