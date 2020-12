Raissa Barbosa não aguenta mais ser vizinha de Lucas Strabko, o Cartolouco, no hotel em que estão confinados para voltar para A Fazenda 12. A vice-Miss Bumbum estava produzindo conteúdo para suas redes sociais, quando os gritos do jornalista vazaram ao fundo. “Tem como eliminar desse andar, pelo menos?”, questionou ela.

“Meu Deus, o Cartolouco faz muito barulho, gente. Toda hora ele fala alto, não aguento mais!”, reclamou Raissa, enquanto grava Stories em seu Instagram. A modelo é uma das vizinhas de quarto de Strabko, ao lado de Lucas Selfie, que também não aguenta mais os berros do jornalista.

“Amanhã sua paz acaba, Cartolouco! Eu trouxe uma arma secreta”, avisou Selfie, batendo na parede do vizinho. Ao ouvir, Strabko apareceu na janela do ex-Pânico para tirar satisfação. “Você vai levar bronca! Sai daqui, distanciamento social, meu querido”, alertou Lucas.

No entanto, não adiantaria nada trocar Cartolouco de andar, já que no andar de baixo, Luiza Ambiel e JP Gadêlha também escutam os gritos do ex-repórter da Globo. Ele, inclusive, já levou até bronca da produção por falar alto demais.

