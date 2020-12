‘Tem duas mães’ · .

Larissa Manoela usou seu perfil no Instagram para se defender das acusações de que teria abandonado a cadela Vitória Regina, que adotou no Instituto Luisa Mell, por ser vira-lata. A atriz deu o bichinho de estimação para uma amiga chamada Roberta e afirmou que sempre recebe notícias da cachorrinha. “Está feliz com as duas mamães”, disse a jovem na quarta-feira (2).

A contratada da Globo, que está escalada para a novela Além da Ilusão, contou que não descartou Vitória Regina e explicou que a cadela estava sofrendo com sua ausência. “Eu não abandonei a cachorrinha que eu adotei. Eu nunca faria isso. Todo mundo sabe do meu amor pelos animais. Tenho outros cachorros vira-latas e nunca fiz distinção entre eles”, iniciou a ruiva.

A artista, que morava em São Paulo, destacou que se mudou para o Rio de Janeiro por motivos de trabalho e, por isso, a cachorrinha teria ficado deprimida.

“Ela não se acostumou com a minha ausência. Ela começou a ficar muito tristinha, muito deprimida, começou a brigar com outros cachorros. Não estava comendo direito. Pensando no bem-estar da Vitória Regina, que para mim é o principal, eu aceitei a ajuda da Roberta, que se prontificou a cuidar da Vitória para mim”, explicou.

Ela ainda frisou que a amiga queria uma companhia: “A Roberta é minha amiga de anos, ela é super bem tratada. Eu tenho notícias dela sempre. E a Roberta não tem um outro animal. Infelizmente a que ela tinha faleceu”.

Larissa ainda pediu para que os internautas acabem com as críticas. “Parem de destilar ódio na internet para cima de mim, para cima da Roberta. Foi um ato de amor que a gente fez pela Vitória Regina, que está super bem e está super feliz com as suas duas mamães.”

A atriz encerrou o vídeo colocando um ponto final nessa história. “Não temos nada a esconder. Eu gosto desta transparência e inclusive eu vim aqui para falar com vocês, porque eu abraço essa bandeira há anos e eu não faço isso para garantir post no Instagram. Sou sincera, sou real e tenho muito amor, carinho, respeito pelos animais e pelos bichinhos que eu tanto amo”, declarou.

Luisa Mell

Após saber da doação que Larissa Manoela fez à amiga Roberta, Luisa Mell se manifestou no Instagram criticando a atriz. Segundo a dona do instituto que a artista pegou Vitória Regina, a atitude dela foi duvidosa.

“Confesso que fiquei muito triste quando vi a notícia na internet e com a resposta da assessoria da Larissa Manoela que alegou que, por compromissos profissionais, a Larissa não tinha tempo de cuidar da Vitória. Mas fiquei mais triste ainda por saber que ela tem outros cães, todos de raça e apenas a vira-latas Vitória foi doada”, escreveu.

“Adotar um cãozinho deve ser sempre um ato de amor. Uma vida não pode ser tratada como um objeto. Cães, gatos e outros animais criam laços de amor, se apegam e se acostumam com o ambiente em que vivem. Vitória já tinha uma história de abandono, de negligência antes da adoção. Passou anos com a Larissa e agora, terá que recomeçar. Estou com o coração em pedaços”, completou a ativista.

Assista ao vídeo de Larissa abaixo: