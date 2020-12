Autor de um dos gols do São Paulo na vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, nesta quinta-feira, Igor Gomes preferiu frear a empolgação pelo título do Campeonato Brasileiro. Após o Tricolor assumir a liderança do torneio, o meia mostrou pés no chão, garantindo que a equipe ainda está muito longe de erguer um troféu.

“A gente sabe como o Brasileiro é disputado, sabemos da dificuldade dele. Qualquer gordura, ponto a mais, que a gente tenha é uma vantagem. Não posso ser bobo e falar que isso não me alegra, mas isso não é algo que a gente vem cultivando todos os dias. É uma coisa que temos dentro da gente, que nos motiva, mas o que nos motiva cada vez mais é a vitória”, afirmou Igor Gomes em entrevista exclusiva ao Gazeta Esportiva.

Com 44 pontos, o São Paulo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro e ainda possui um jogo a menos que o Atlético-MG, segundo colocado. Podendo abrir uma vantagem considerável para seus principais concorrentes pelo título, o Tricolor vive sua melhor fase sob o comando do técnico Fernando Diniz.

“Em todos os jogos entramos para buscar os três pontos e propor nosso jogo. Pode ser que em um dia não estejamos bem, mas vamos atrás sempre. Isso é o fator principal para criar essa gordura. Sem euforia, tem muita coisa para acontecer ainda. É algo que a gente criou, algo a se orgulhar, mas ainda é muito pequeno em relação ao que ainda podemos conquistar”, completou.

Igor Gomes também falou sobre as semelhanças em relação à forma que os jovens revelados em Cotia trabalhavam nas categorias de base e a maneira que o técnico Fernando Diniz gosta de ver sua equipe jogar. De acordo com o meia, essa convergência facilitou e muito o processo de evolução dos garotos.

“A forma que a gente trabalha na base, a filosofia de jogo, é muito parecida, mas, ao mesmo tempo, tem muitas coisas diferentes. Na base a gente prega isso de sair jogando, pressionar em linha alta, toques rápidos, ter muito volume de jogo, e tudo isso é um marco do professor Fernando [Diniz]. O professor Fernando tem um estilo de jogar, com características parecidas, e acho que essas características nos dão algumas vantagens, assim como o Daniel [Alves] já trabalhou no Barcelona, um time que tem conceitos parecidos com os nossos. São pequenos detalhes, conceitos. Quem viveu esse tipo de jogo vai se destacar naturalmente”, concluiu.