‘Tem que virar a página de pessoas como ele’

Em entrevista exclusiva à ESPN, o empresário Víctor Font, um dos pré-candidatos da concorridíssima eleição presidencial do Barcelona, disse que a prioridade de seu mandato será manter Lionel Messi no elenco – o contrato do argentino acaba em julho de 2021, e ainda há muita incerteza se ele seguirá no Camp Nou depois disso.

“Estou convencido de que, com um projeto competitivo, com um projeto que volte a ilusionar o barcelonismo, e, sobretudo no caso de Messi, com um projeto que seja a longo prazo, que inclusive possa ir além do dia em que Messi se aposente, eu creio que podemos convencê-lo (a ficar). Estou convencido”, apontou.

Ao mesmo tempo, Font descartou um possível retorno de Neymar, do Paris Saint-Germain, mesmo com a promessa de “repatriação” do brasileiro sendo um dos grandes (teóricos) trunfos de vários de seus adversários no pleito blaugrana.

“Neymar é um dos jogadores top a nível mundial, mas economicamente o Barça nem pode permitir uma operação nem o salário de uma figura como a dele hoje em dia. […] Desde que saiu, a relação de litígios com Neymar não é a que deveria ser. Tem que virar a página destes últimos 17 anos, e tem que virar a página de pessoas como Neymar”, salientou.

Vale salientar que o empresário ainda não é candidato oficial, já que ainda precisa reunir ao menos 2.257 assinaturas de associados do clube entre 23 de dezembro a 11 de janeiro.

Os pré-candidatos que consigam alcançar este número estarão autorizado a concorrer à presidência no dia 24 de janeiro, quando será realizada a eleição.

CONFIRA A ENTREVISTA COM VÍCTOR FONT

ESPN: Teme não conseguir convencer Messi a ficar no Barcelona?

Víctor Font: Não, já expliquei muitas vezes. Estou convencido de que, com um projeto competitivo, com um projeto que volte a ilusionar o barcelonismo, e, sobretudo no caso de Messi, com um projeto que seja a longo prazo, que inclusive possa ir além do dia em que Messi se aposente, eu creio que podemos convencê-lo. Estou convencido.

ESPN: Já está se adiantando em uma possível aproximação com Messi?

VF: Não, creio que Leo conhece bem qual é o nosso projeto, porque somos os que levamos anos e tempo contando que é o que pretendemos fazer. Como levamos tanto tempo contando a ele, se Messi conhece um projeto, é o nosso. Isto é o importante. Que ele saiba. Como contamos muitas vezes, nosso projeto conta com uma estrutura esportiva que acreditamos que se encaixará muito bem com Leo, e acredito que com isso é suficiente.

ESPN: Trazer Xavi como técnico é uma das armas para conseguir isso?

VF: É uma das peças importantíssimas do projeto esportivo que temos desenhado para os próximos anos. Logicamente o fato de que Messi e Xavi se conheçam, que Xavi gere credibilidade em Messi, me consta que Messi vê com bons olhos a liderança que Xavi possa exercer, pois asseguro que soma muito. Mas é todo o projeto, não é só uma pessoa. Aqui o que é relevante, tanto no caso de Messi como no caso de devolver a ilusão ao barcelonismo, e sobretudo sair da situação tão complicada que temos a todos os níveis, é todo o projeto. Não é um nome, não é um treinador… É toda a estrutura.

ESPN: Está de acordo que Messi não vai se convencer só com dinheiro?

VF: Sem sombra de dúvidas. Messi, acima de tudo, é uma pessoa que, em primeiro lugar, ama muito o Barça e que em segundo lugar o que quer é ganhar. Logicamente por ser o melhor do mundo e o melhor da história, terá que estar compensando e retribuindo de forma competitiva. Mas acredito que suas prioridades são competir e ganhar.

ESPN: Entenderia caso ele vá para outra equipe e acabe como embaixador? Seria algo antinatural?

VF: É evidente que Messi é culé e ama o Barça como amam todos os sócios. Está há muitos anos aqui, desde que tinha 13 (anos), e garanto que, com independência do que queira fazer para seguir ganhado, sua paixão e seu amor pelo clube estão acima de tudo

ESPN: Suponhamos que você vença a eleição. Messi é o primeiro a quem irá ligar?

VF: Sem sombra de dúvidas. É uma das prioridades que temos para os 100 primeiros dias do governo onde há muitas coisas para fazer. Logicamente a parte esportiva é uma, mas também está toda a parte econômica, institucional. Mas tendo em fala que a partir de janeiro ele possa negociar com qualquer outro time, chamar Messi tem que ser uma das prioridades.

ESPN: E se ele disser que não?

VF: Nem avalio esta possibilidade, porque estou convencido de que ele vai querer escutar o que o novo presidente e a nova junta podem oferecer, e a partir daí estou convencido que temos um projeto que vai convencê-lo.

ESPN: Pode seguir pagando a ele 100 milhões de euros?

VF: Esta é uma das realidades que temos que ajustar. Tem que entender que o nível de renda tanto a muito curto prazo como inclusive para o ano que vem está um pouco ainda no ar em função do que aconteça sobretudo com a volta dos torcedores ao estádio. E em função disso tem que estruturar a conta de resultados e a massa salarial de forma consistente. Uma vez que essa variável apareça, saberemos o que o clube pode se permitir.

ESPN: Messi dá muito ao clube, não?

VF: Sem sombra de dúvidas. Ele deu tudo durante os últimos anos. É importante que como torcedores e como barcelonistas sejamos juntos, que entendamos que inclusive agora, quando a equipe está passando pelo pior, Messi é daqueles que continua sendo o líder, e sobretudo recordar que, durante anos e anos, jogo após jogo, foi a referência.

ESPN: Messi segue sendo a “galinha dos ovos de ouro” do Barcelona?

VF: Sem sombra de dúvidas o melhor jogador da história do esporte número 1 do mundo, que é o futebol, então imagine o que isso supõe. Por isso dizemos que a associação Messi-Barça, Barça-Messi é tão estratégica, e por isso tem que fazer todo o possível para garantir que esta associação perdure no tempo.

ESPN: Na sua gestão, há possibilidade da volta de Neymar ao Barcelona?

VF: Não é viável nem economicamente nem institucionalmente. É um dos jogadores top a nível mundial, mas economicamente o Barça nem pode permitir uma operação nem o salário de uma figura como Neymar hoje em dia e, institucionalmente, ele foi uma pessoa que nos deixou, na ilusão de uma novo ano com (Ernesto) Valverde como técnico e a ver como saía tudo, nos abandona a poucos dias de iniciar a temporada. Desde que saiu, a relação de litígios com Neymar não é a que deveria ser. Tem que virar a página destes últimos 17 anos, e tem que virar a página de pessoas como Neymar.

ESPN: Então não há nenhuma chance?

VF: O que ele fez e a economia são os dois motivos pelos quais Neymar não pode voltar ao clube.