Tema de nova série do Disney+, Boba Fett tem boneco que vale mais de R$ 1 milhão · .

O pós-crédito do final da segunda temporada de The Mandalorian anunciou uma surpresa para os fãs de Star Wars: uma série derivada do personagem Boba Fett, apresentado pela franquia pela primeira vez em 1978 e que teve uma participação discreta em três dos nove filmes da saga nos cinemas. Apesar de não ser um dos protagonistas, o caçador de recompensas virou peça de colecionador quando foi lançado como um boneco.

O brinquedo foi lançado em 1979, um ano depois de ter aparecido pela primeira vez, no especial de Natal de Star Wars (1978). Em um leilão realizado em junho deste ano, uma das peças foi vendida por US$ 225 mil, o equivalente a R$ 1,15 milhão. Mas por que o objeto é tão desejado assim?

A primeira versão do brinquedo Boba Fett de gancho em “J” tinha uma mola oculta que disparava um foguete de plástico vermelho. Durante os testes do produto, no entanto, especialistas perceberam que as crianças poderiam engolir e se asfixiar com o objeto.

Após essa conclusão, o boneco foi lançado, mas sem o recurso do foguete. A Hake’s Auctions, empresa de leilões de colecionáveis nos Estados Unidos, relatou para os interessados que apenas 24 brinquedos do caçador de recompensas de Star Wars sobreviveram após os testes, mas que muitos deles atualmente estão em péssimas condições.

Boneco raro de Boba Fett, vendido por mais de R$ 1 milhão em leilões na web (Foto: Divulgação/Hake’s)

Depois de aparecer como desenho animado pela primeira vez em 1978, Boba Fett fez a sua estreia no cinema em 1980, em Star Wars: Episódio 5 – O Império Contra-Ataca. Ele foi apresentado como o caçador de recompensas aliado ao Império na missão de capturar o herói Han Solo (Harrison Ford). Em 1983, teve uma participação discreta em O Retorno de Jedi e foi dado como morto após uma batalha.

Nos dois longas da década de 1980, o personagem foi interpretado por Jeremy Bulloch, ator que morreu na semana passada por complicações provocadas pelo Parkinson. A morte foi anunciada pelo ator Daniel Logan, intérprete da versão jovem de Boba Fett em Ataque dos Clones (2002), última vez que o caçador apareceu nos cinemas, e quando também foi mostrado o seu pai, Jango Fett (Temuera Morrison), mencionado em The Mandalorian.

Antes da série do Disney+, Boba reapareceu na franquia em três episódios da animação Star Wars: A Guerra dos Clones (2008-2020). Agora, após ajudar o mandoloriano na missão de proteger o Baby Yoda (ou Grogu), o personagem interpretado por Temuera Morrison terá uma série para chamar de sua, The Book of Boba Fett, prevista para estrear em dezembro de 2021.

Ao contrário das especulações iniciais, essa não será a terceira temporada de The Mandalorian (já renovada), mas sim uma nova produção do streaming do Mickey. O anúncio foi feito pela própria empresa na segunda-feira (21):

The Book of Boba Fett, uma nova série Original Disney+, estrelada por Temuera Morrison e @MingNa Wen com produção executiva de @Jon_Favreau, @Dave_Filoni e Robert @Rodriguez, ambientada na linha do tempo de #TheMandalorian. Lançamento em dezembro de 2021. Só no #DisneyPlus. pic.twitter.com/rVyTufJn7Z

— Disney+ Brasil (@DisneyPlusBR) December 21, 2020

O pós-crédito de The Mandalorian mostrou o caçador de recompensas e a mercenária Fennec Shand (Ming-Na Wen) invadindo o antigo covil de Jabba, o Hutt, para assumir o controle do contrabando. Para tomar o poder, a dupla matou os guardas gamorreanos e Bib Fortuna (Matthew Wood), que estava no trono.

Ainda cercada de mistérios, a nova série do Disney+ deve mostrar como será o “reinado” de Boba Fett no comando do crime nas galáxias.