Juliana Caldas criticou a infantilização de mulheres com nanismo no mundo da moda. A atriz de O Outro Lado do Paraíso (2017) contou que tem dificuldade de encontrar peças de roupa que se adequem às tendências e ao seu corpo. “Temos peito e bunda”, declarou ela.

A artista afirmou ainda que “pessoas com nanismo são infantilizadas sempre: em roupas, em lingerie”. E destacou: “Nunca houve uma propaganda de uma mulher com nanismo usando lingerie”.

Engajada em causas que favorecem a diversidade, Juliana mandou um recado àqueles que tratam o nanismo como algo anormal. “A gente [mulheres com nanismo] usa sutiã, sutiã com bojo, fio dental, tudo. Temos corpos de mulheres: peito, bunda e muita bunda (risos). Se nós mesmas não nos incentivamos, o mundo não vai fazer isso”, completou em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Recentemente, a atriz teve uma rara oportunidade de fazer parceria com uma marca de beleza e divulgou no Instagram os produtos de maquiagem que recebeu.

“É tão bom eu me sentir incluída. Eu sinto que, quando isso acontece, as pessoas podem me ver como uma mulher num referencial de beleza. Em relação a corpos fora do padrão, a nossa sociedade evoluiu, mas meu padrão de beleza sou eu. Quando estou leve e bem-resolvida, é prazeroso viver. Entendi que a cobrança que o mundo faz eu não vou pegar para mim”, escreveu ela.

Confira abaixo: