Na véspera de sua posse como presidente do São Paulo, Julio Casares comentou sobre a eliminação da equipe de Fernando Diniz para o Grêmio na Copa do Brasil, após um empate em 0 a 0 no Morumbi.

De acordo com o novo mandatário do Tricolor, o momento é de voltar as atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro, que está chegando em sua reta final.

“Ontem (quarta-feira) foi uma noite difícil de dormir. Ficamos tristes, estou muito triste pela desclassificação. Mas temos que erguer a cabeça, ter energia para continuar firmes no Campeonato Brasileiro, buscar esse título. Temos que confiar, como eu confio, no Fernando Diniz e na sua comissão técnica, no elenco, que tem brio e certamente dará a resposta em cada jogo restante do Campeonato Brasileiro como se fosse uma final, disse Julio.

Agora é focar no campeonato brasileiro. Levantar a cabeça e fazer de cada jogo restante, uma final de campeonato. Agradeço aos torcedores pelo engajamento e união. #sou+1 pic.twitter.com/OAath9l6Bv — Julio Casares (@juliocasares_SP) December 31, 2020

“Vamos acreditar, vamos nos unir, assim como estamos unidos, cobrando, torcendo, mas sobretudo apoiando esse momento muito importante do São Paulo. Amanhã, dia primeiro, eu tomo posse às 19h no Estádio do Morumbi. Começaremos um novo ciclo, com mentalidade vencedora, aguerrimento, luta e esforço. Estamos juntos com você e juntos pelo São Paulo”, completou.

O duelo com o Grêmio foi o último do São Paulo na gestão de Leco. Agora, o clube paulista disputa as últimas 11 rodadas do Brasileirão com algumas mudanças na diretoria.

O Tricolor lidera o torneio nacional com 56 pontos e volta a campo no próximo dia 6, quarta-feira, visitando o Red Bull Bragantino.