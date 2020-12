Teoria Organizacional – Tomada de Decisões

As teorias são importantes nas decisões empresarias

As teorias organizacionais são a base para as decisões das empresa. Por isso, uma teoria deve embasar os valores da empresa. As teorias são relacionadas a algo diferente do praticado, no entanto, são elas que amparam as estratégias das empresas.

Para que uma rotina empresarial não se torne contraproducente, é primordial que os gestores conduzam as ações e os processos. Assim sendo, as teorias organizacionais são tão importantes quanto as atividades práticas das empresas.

Comprometimento das equipes nos processos

Sem uma base teórica a postura da empresa fica ambígua, onde um setor é rígido, enquanto outro é complacente, por exemplo. Sendo assim, a cultura da empresa fica comprometida, bem como os processos mediante os funcionários.

Uma empresa não pode ser gerida apenas pelo feeling das demandas diárias, uma vez que esse tipo de condução é sem parâmetros e direcionamentos.

Condução administrativa direcionada

A rigidez excessiva engessa os processos e limita os recursos da gestão, por isso, a teoria organizacional se torna uma espécie de condução da administração e direcionamento implícito da cultura.

A viabilização de recursos e resultados é feita de forma estratégica, baseada em modelos eficazes do mercado. Porquanto, as teorias organizacionais são adaptáveis às suposições aceitas, que amparam a cultura empresarial.

Adaptação do que existe no mercado à necessidade da empresa

Portanto, a uma teoria organizacional é fundamental para a construção de uma empresa. Já que ampara a cultura, auxilia na tomada de decisões, sendo indicadores inatingíveis dos rumos da empresa.

A teoria organizacional conduz a empresa na elaboração das estratégias, o que torna adaptável modelos de programas existentes no mercado à necessidade da empresa que está se baseando nesses conceitos.