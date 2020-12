Vinicius Jr. voltou a ser titular do Real Madrid neste sábado e ajudou o time a bater o Sevilla, fora de casa, por 1 a 0. O brasileiro acabou tendo participação decisiva no gol contra do goleiro Bono, ajudando a equipe merengue a reencontrar a vitória em LaLiga.

O ex-Flamengo, que ficou fora das últimas partidas, foi bastante elogiado pelos jornais de Madri, que pediram a titularidade do atacante.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Vinicius terá muitos defeitos, mas neste Real Madrid tem que jogar sempre”, escreveu o diário “Marca”, em seu texto de avaliações individuais dos jogadores do Real.

“Não era titular desde jogo contra o Valencia. Nova oportunidade na posição que mais lhe agrada, no lado esquerdo”, iniciou jornal sobre Vinicius Jr.

“Teve uma chance no primeiro minuto, mas a bola saiu. Boa pressão para fazer Bono trabalhar. É o jogador mais ativo. Inteligente sem a bola, as vezes mais que com ela. Sua presença na área fez que Bono marcasse o 1 a 0. Sem dúvidas deve ajudar na defesa. Com ele, e seus defeitos, o Real Madrid sempre é vertical e pressiona os rivais”, descreveu.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Outro grande diário esportivo de Madri, o “As” destacou a “sorte” de Vinicius no gol do triunfo.

“Depois de quatro jogos na reserva, (Vinicius) pediu mais a Zidane. Em cinco minutos, teve a primeira chance, tirando demais, encarado Navas e pressionado para um erro de Bono que Benzema não aproveitou. Recebeu várias faltas, deu passe a Kroos, que quase marcou, e deixou passar uma bola de Lucas em que Karim ficou perto de concluir.”

“Tudo no primeiro tempo e com um Real Madrid que precisava dessa vontade. No segundo tempo, começou a jogada do 1 a 0, que, apesar de uma finalização ruim, com ajuda de Bono, foi para o gol”, encerrou a análise a publicação.

Com o resultado, o Real Madrid saltou para a terceira colocação de LaLiga, com 20 pontos, a quatro no momento da liderança, com a Real Sociedad, que tem 24.