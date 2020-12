Terceira temporada de The Boys terá reunião de astros de Supernatural; entenda · .

Jim Beaver, intérprete de Bobby Singer durante as 15 temporadas de Supernatural (2005-2020), foi um dos principais convidados do primeiro dia da CCXP Worlds. Em conversa sobre os seus próximos projetos após o final da série sobrenatural da rede The CW, o ator veterano revelou que retornará como o secretário de defesa dos EUA Robert A. Singer no terceiro ano de The Boys.

A confirmação de seu retorno no fenômeno da Amazon possibilitará uma reunião que parecia improvável depois do encerramento de Supernatural. Jensen Ackles, um dos astros da atração, também está confirmado no elenco do novo ano de The Boys.

Apesar da presença confirmada da dupla, um encontro em cena parece não ter sido oficializado pelos roteiristas.

“Pelo que eu li até agora, ainda não temos cenas juntos. Mas me parece improvável que Eric Kripke [showrunner] nos colocaria na mesma série e não nos daria uma cena juntos”, brincou. Além de responsável pela parte criativa de The Boys, Kripke foi o criador de Supernatural e principal produtor em suas quartro primeiras temporadas.

Beaver ainda revelou que terá mais espaço no terceiro ano, diferente das temporadas anteriores que, juntas, somam apenas três episódios.

“Eu gostaria de estar na terceira temporada, então não posso dar spoilers. Ainda não estamos gravando, mas eu sei que o secretário terá um papel maior na terceira temporada, então eu voltarei. Acho posso dizer isso sem ser exterminado”.

Um dos destaques da plataforma com sua temporada inicial, The Boys repetiu o sucesso com a estreia da segunda leva de episódios neste ano. A série chegou a quebrar a hegemonia da Netflix ao figurar na lista das dez produções mais vistas nos streamings nos EUA.

Segundo o showrunner Eric Kripke, as gravações da terceira temporada estão previstas para começar no início de 2021. Uma série derivada focada em uma universidade exclusiva para super-heróis também foi anunciada e será rodada no ano que vem.