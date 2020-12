Terror da Record, Cartolouco vira informante sobre final de A Fazenda 12 · .

Após levar broncas da produção por excesso de gritos, Lucas Strabko, o Cartolouco, decidiu assumir o papel de fofoqueiro e dar spoilers sobre a última semana de A Fazenda 12. De acordo com o jornalista, o retorno dos eliminados para a sede deve acontecer nos próximos dias, não na noite desta sexta-feira (11), como havia sido especulado nas redes sociais.

“Não entraremos hoje na Fazenda. Deve ser daqui dois ou três dias, esperar o resultado do exame”, escreveu ele no Twitter nesta manhã. Cartolouco ainda afirmou que acredita que a festa com todos os participantes acontecerá na próxima terça-feira (15). “É achismo, não informação”, alertou.

O ex-repórter da Globo já havia revelado anteriormente que os eliminados iriam realizar um novo exame para a Covid-19 na manhã de hoje, após o primeiro teste dar negativo.

Strabko tem dado trabalho para a produção da Record ao transitar entre os quartos dos outros eliminados. Ele chegou a ter um segurança o vigiando em sua janela. A recomendação inicial era para que cada um ficasse em sua própria varanda, evitando contato físico, até sair o resultado do segundo exame da doença.

Além do spoiler sobre o retorno para A Fazenda 12, Cartolouco informou o fã-clube de Mariano e Jakelyne Oliveira que o sertanejo, que foi eliminado na noite de quinta-feira (10), só irá encontrar a modelo na noite de hoje, após a gravação remota com Rodrigo Faro. “Ele chegou de madrugada no hotel e ficou bem longe da gente”, contou.

Bom dia! Não entraremos hoje na Fazenda. Deve ser daqui dois ou três dias, esperar o resultado do exame. Jake ainda não viu o Mariano. Ele chegou de madrugada no hotel e ficou bem longe da gente.

Eu ACHO que a festa será terça que vem. É achismo, não informação.

Acordando com exame já! Bora com tudo! pic.twitter.com/ns8X1jJ7Jg

Mariano só encontra a Jake amanhã, sexta, depois do Faro. pic.twitter.com/dLzSaA9fYQ

