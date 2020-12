Teste para Covid-19: 28,6 milhões de pessoas já fizeram

Milhões de brasileiros realizaram testes para Covid-19. Então, foram 28,6 milhões que se submeteram a algum dos três tipos de testes. Assim, esses dados foram divulgados pelo IBGE, no último dia 23.

O Centro-Oeste foi a região que mais teve cidadãos realizando testes. Além disso, as pessoas brancas foram as mais testadas. Inclusive, com faixa etária de 30 a 59 anos. Também, as mais alfabetizadas e com maior nível de renda.

Estados que mais realizaram testes para coronavírus

Até novembro, aproximadamente 6,5 milhões de brasileiros confirmaram a enfermidade. Ou seja, 22,7% dos 28,6 milhões que fizeram os testes para Covid-19.

Essas foram algumas das informações reunidas pela última PNAD COVID-19. Assim, esse estudo é feito pelo IBGE para apoiar o combate ao coronavírus. Então, 13,5% dos cidadãos brasileiros já fizeram algum teste em busca de um diagnóstico.

São três os tipos de procedimentos que são feitos para confirmar ou descartar a infecção. Desse modo, o mais conhecido e testado, é o SWAB. Ou seja, é aquele onde um longo cotonete é inserido nas narinas da pessoa.

Outro teste é a coleta de sangue, a partir de um furo no dedo. Por fim, outro método é o clássico exame coletando direto na veia do braço.

O maior percentual de confirmações de infecções foi pelo teste SWAB. Assim, confira a seguir quantas pessoas fizeram cada um dos testes mencionados:

SWAB: 12,7 milhões de cidadãos;

Coleta de sangue com furo no dedo: 12,4 milhões;

Exame de sangue convencional: 8 milhões de indivíduos.

Os estados com maior e menor percentual de testes feitos

Confira a seguir, os estados brasileiros que tiveram maior taxa de exames feitos para Covid-19:

Brasília: 25,6%;

Goiás: 20,7%;

Piauí: 20,6%;

Amapá: 16,9%.

Já as menores porcentagens ficaram com Acre (8,8%), Pernambuco (9,3%) e Alagoas (10,3%).

Testes para Covid-19: sintomas de gripe aumentaram

A condutora do estudo também afirmou que pessoas com sintomas gripais tiveram um aumento recentemente. Portanto, os mais frequentes foram:

Febre;

Tosse;

Dificuldade respiratória.

Aumentou também a busca por hospitais e postos de saúde devido a esses sintomas. Embora, a maioria tenha ido a estabelecimentos públicos. Entretanto, também houve crescimento na procura por estabelecimentos privados de saúde.

A PNAD COVID-19 retratou o Brasil num momento muito difícil para toda a população. Porém, foi um estudo bastante relevante. Pois, mostrou o impacto que a pandemia causou na saúde dos brasileiros. Assim como, no mercado de trabalho.

A coleta das informações era feita por telefone. Desse modo, trouxe uma inovação para dentro do próprio IBGE.