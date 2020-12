Tevez comenta sobre usar camisa do Maradona: “Te faz jogar bem”

Autor do gol da vitória do Boca Juniors contra o Internacional, nas oitavas de final da Libertadores, Carlitos Tevez comentou sobre a homenagem que prestou a Diego Maradona em sua comemoração.

Após balançar as redes, o atacante celebrou vestindo uma camisa usada por Maradona no ano de 1981, em uma vitória do Boca em cima do RIver Plate por 3 a 0.

“É muito difícil expressar o que se sente com aquela camisa. Não consigo expressar em palavras. É a melhor que usei, de longe. Aquela camisa te faz jogar bem. Não podia jogar mal. São sensações que nunca senti. É algo muito especial, é uma camisa que você veste e te dá outra energia, outro poder, é algo único. Eu nunca senti a sensação que tive hoje (quarta-feira)”, afirmou Tevez, em entrevista à Tyc Sports.

“Decidi usar a de 1981 e, quando a coloquei, algo entrou no meu corpo que não dá para explicar. A camisa, a história, tudo junto. Fiquei tranquilo porque sabia que ia fazer um gol”, completou.

Com a participação de Tevez, o Boca Juniors vai chegar para o segundo jogo com o Inter em vantagem. A partida decisiva ocorre na próxima quarta-feira, na Argentina.