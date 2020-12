Na tarde desta quinta-feira, no ‘The Best Fifa Awards’, o sul-coreano Heung-Min Son desbancou Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, e Luis Suárez, na época jogador do Barcelona, e venceu a eleição popular de gol mais bonito da temporada 2019/2020.

O gol marcado contra o Burnley, pela Premier League, mostrou toda qualidade do sul-coreano, aliado com sua característica velocidade e finalização apurada. Veja o gol!