The Best: Lewandowski cita Ronaldo, Romário e futebol ‘mágico’ brasileiro como inspirações: ‘Grandes influências’

O dia 17 de novembro de 2020 estará marcado para sempre na memória de Robert Lewandowski. O polonês – o primeiro da história – foi premiado pela Fifa como o maior jogador do mundo na última temporada. O atacante superou Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, maiores vencedores do prêmio.

Depois de conquistar o melhor do mundo, Robert Lewadowski citou Ronaldo e Romário, que também foram eleitos os melhores do planeta no passado, como inspirações para sua carreira.

“Quando eu era um jovem jogador eu lembro de ver Ronaldo e Romário jogando e eles foram grandes influências, grandes ídolos pra mim. O Brasil sempre teve jogadores incríveis, e eles mostravam um futebol mágico. E eu algumas vezes jogava com a camisa 11 por causa do Romário, que eu vi inúmeras vezes em campo”, disse.

Sobre o prêmio, o polonês citou o fato de ter desbancado os dois maiores vencedores e ressaltou o trabalho em equipe com o Bayern de Munique na última temporada como fundamental para sua conquista individual.

“Eu estou muito orgulhoso de ter vencido esse prêmio. Foi uma performance em grupo, foi impressionante como vencemos juntos, é um sentimento incrível e eu estou muito feliz que eu estava competindo com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo e recebi o prêmio”.

“Para mim nunca é o suficiente. Enquanto eu jogar futebol eu sempre pensarei no próximo título, essa é a minha mentalidade, e está no nosso time todo. Vencer um (campeonato) é ótimo, mas uma segunda vez… ganhar esse troféu uma segunda vez. E poder celebrar com os torcedores, especialmente quando eles puderem voltar aos estádios, isso será ainda mais perfeito. Essa é a nossa meta agora. pode celebrar nosso próximo titulo com nossa torcida no estádio. E acho que falo pelo time todo. Eu espero que possamos fazer isso no próximo ano”, finalizou.

Lewandowski foi o principal jogador do Bayern na tríplice coroa (conquistas da Uefa Champions League, Bundesliga e Copa da Alemanha), sendo o artilheiro das três competições. Na atual temporada, ele faturou também a Supercopa da Uefa e Supercopa da Alemanha.

O jogador de 32 anos já tinha sido eleito o melhor jogador da Europa pela Uefa e fechou o período incluído na avaliação (entre 20 de julho de 2019 e 7 de outubro de 2020) com impressionantes 64 gols e 14 assistências em 58 jogos por clube e seleção.

Além de colocar a Polônia de forma inédita no topo da premiação, Lewandowski é também o primeiro jogador de um clube alemão a conseguir a honraria.

Desde 2014 no Bayern, o centroavante sempre foi peça fundamental no clube que mantém uma hegemonia no futebol nacional, mas nunca esteve entre os finalistas do The Best, algo que acontece em um momento em que vive o auge, tanto no aspecto coletivo quanto individual.