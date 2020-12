The Best: Lewandowski desbanca Messi e Cristiano Ronaldo, e é eleito o melhor jogador do mundo

O atacante polonês Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. Em cerimônia virtual, que aconteceu na sede entidade máxima do esporte, em Zurique, na Suíça, por conta da Covid-19, o jogador do Bayern de Munique ganhou o prêmio.

+ Veja a tabela da Liga dos Campeões

Lewandowski deixou para trás Lionel Messi, do Barcelona, e Cristiano Ronaldo, da Juventus, que são os dois maiores vencedores do prêmio, com seis e cinco conquistas cada, respectivamente. Esta foi a primeira vez que o atleta de 32 anos foi eleito o melhor jogador do planeta.

+ Fiasco! Veja as contratações que não deram certo nos clubes europeus nesta década

Na última temporada, Lewandowski conquistou a Liga dos Campeões, o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha com o Bayern de Munique, sendo o artilheiro de todas as competições. Ao todo, o camisa 9 marcou 55 gols em 47 jogos.