The Boys: criador mostra presente de natal baseado em Love Sausage

Eric Kripke, criador e showrunner de The Boys, compartilhou esta semana um presente de natal baseado no personagem Love Sausage, ou Salsicha do Amor. A foto foi publicada em sua conta oficial no Twitter e mostra um cachecol que foi tricotado para parecer o pênis de Love Sausage.

A cena foi uma das mais curiosas e peculiares da 2ª temporada da série do Amazon Prime Video.

Veja a foto a seguir:

For a long time, @lazofficial has wanted payback for wrapping him in a ten foot penis. Yesterday, he got it. Thanks for the holiday gift, Laz! #WhoWoreItBetter #LoveSausage#TheBoys #TheBoysTV @TheBoysTV @PrimeVideo @SPTV #SPNFamily pic.twitter.com/EG91dKjLlO

— Eric Kripke (@therealKripke) December 21, 2020