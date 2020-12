The Boys: showrunner confirma que Ryan pode derrotar Homelander

Eric Kripke, showrunner de The Boys, confirmou, em uma entrevista recente ao TV Guide, que Ryan (Cameron Crovetti), filho legítimo de Homelander (Antony Starr), pode derrotá-lo com facilidade.

A explicação dada por Kripke ainda garante que Ryan seria bem mais poderoso que seu pai, o que poderia solucionar a questão acerca do interesse da Vought International de mantê-lo em segredo por tanto tempo.

“A força dos lasers de Ryan, que eram surpreendentemente poderosos, são ainda mais poderosos que os de Homelander. Isso acontece quando Ryan fica com raiva o suficiente para provocar estragos”, contou ele.

(Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

Durante a entrevista, o produtor e roteirista também comentou sobre a relação de Billy Butcher (Karl Urban) com o filho de Homelander. Segundo ele, qualquer amor que Butcher tenha por Ryan ainda gera conflitos internos com seus ideais.

“Quando Butcher viu Becca abraçar Ryan, ele parou de ver Ryan como filho de Homelander e passou a vê-lo como filho de Becca”, explicou Kripke. “Ele mostra empatia por Ryan porque percebeu que a criança é a última parte sobrevivente de Becca”, acrescentou sobre o assunto.

“Então, dessa forma, ele ama o menino, mas está em uma luta interna com a raiva profunda que ele sente sobre a morte de Becca e essa raiva está completamente sem direção e não é processada”, contou o showrunner de The Boys, acrescentando que, na próxima temporada, o público verá ainda mais sobre os dois lados de Butcher com relação à Ryan.

Ainda na entrevista, Kripke reforçou que Stormfront não está morta. No entanto, o showrunner não deu nenhum detalhe sobre o retorno da atriz Aya Cash, que interpretou a personagem na 2ª temporada de The Boys.

Até o momento, os produtores continuam o planejamento das filmagens da 3ª temporada da série no Amazon Studios.

Ainda não há nenhuma data oficial de retomada dos trabalhos práticos confirmada, nem uma previsão para a estreia dos novos episódios no streaming do Amazon Prime Video.