The Callisto Protocol é ambientado no universo de PUBG

Em entrevista para o site vg247, Steve Papoutsis, diretor de desenvolvimento da Striking Distance e ex-gerente geral da Visceral Games, deu novas informações sobre The Callisto Protocol, survival horror apresentado durante o TGA 2020. Segundo o estúdio, o título será ambientado no universo de PUBG, com sua narrativa ocorrendo 300 anos depois da “trama” do battle royale.

O Striking Distance, fundado em 2019 por membros da publisher PUBG Corp., havia anunciado um projeto de “experiência narrativa original” logo quando abriu suas portas. Confirmado como um título que iria compartilhar o universo com o popular battle royale, muito se especulava sobre seu gênero ou sobre o estilo, mas apenas no final deste ano de 2020 tais aspectos foram revelados ao público.

A revelação foi feita inicialmente por Glen Schofield, criador de Dead Space e CEO da desenvolvedora, quando deu uma entrevista para o IGN em 2019 afirmando que The Callisto Protocol é uma obra que se encaixa no enredo de PUBG. Quase um ano depois, novas informações são apresentadas e é possível compreender um pouco mais sobre a proposta do jogo.

“Há apenas uma paixão por jogos de terror, minha, de Glen e de outros do maravilhoso time que montamos. Esperávamos fazer algo que fosse direcionado para um jogador, focado na história, que fornecesse muitas oportunidades para sustos”, disse Papoutsis. “Tínhamos algumas ideias interessantes sobre o tema em termos de onde isso aconteceria – em uma colônia de prisão na lua morta de Júpiter, Calisto.”

The Callisto Protocol não possui data de lançamento.