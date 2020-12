The Crown: Helena Bonham Carter acha que série deve ser nomeada como ficção

Helena Bonham Carter, que interpretou a Princesa Margaret em The Crown, da Netflix, afirmou que a série deveria receber uma nomeação mais explícita como ficção para uma melhor compreensão dos espectadores. A opinião da atriz foi expressa durante um episódio recente do podcast oficial da série.

Durante a conversa, Helena Bonham Carter argumentou sobre a produção ter uma certa “responsabilidade moral” sobre os fatos que narra, apontando que seria interessante garantir que os espectadores não confundam a realidade com a representação dramática da vida da família real britânica.

(Reprodução)Fonte: Netflix

De acordo com a atriz, seria mais fácil para que o público assimilasse as diferenças se isso realmente fosse posto pela Netflix. Helena participou da série como a versão fictícia da irmã mais nova da Rainha Elizabeth II (vivida por Olivia Colman) nas duas últimas temporadas de The Crown.

The Crown, da Netflix, aborda fatos da coroa britânica

A produção, desenvolvida por Peter Morgan, mergulha em diversas questões profundas relacionadas aos jogos políticos e também familiares da realeza britânica, dando um foco especial à Rainha Elizabeth II. A série se inicia com a sua ascensão ao trono e acompanha os desdobramentos de seu reinado ao longo do século XX.

Vale destacar que muitos membros da coroa britânica ainda estão vivos e que os fatos encenados são, de alguma forma, parte de uma história bastante recente. Do ponto de vista de Helena Bonham Carter, é necessário separar as versões e afirmar que não trata-se, de forma alguma, de um documentário.

O debate em torno desta questão começou com uma sugestão feita por Oliver Dowden, atual secretário de cultura do Reino Unido. Em entrevista ao The Guardian, Dowden defendeu que a produção era extremamente bem feita, mas que temia que os espectadores confundissem as coisas.

Na plataforma da Netflix, The Crown não está na categoria de não ficção. A série, inclusive, aposta em alguns poucos elementos ficcionais para sua construção narrativa.

A produção tem atualmente quatro temporadas disponíveis no streaming.